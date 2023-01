Reprodução/Twitter Invasão ao STF neste domingo

Manifestantes bolsonaristas invadiram depredaram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e destruíram o plenário da Corte na tarde deste domingo (8). Além do STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto também foram invadidos pelo grupo.

No momento da invasão, segundo informações preliminares, não havia funcionários na Suprema Corte. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cadeiras e mesas quebradas, além de parte do grupo pulando no balcão dos ministros do STF.

Informações ainda dão contas que manifestantes tentaram invadir os gabinetes da Suprema Corte, mas não tiveram sucesso. No entanto, os suspeitos conseguiram quebrar as portas dos armários onde ficam as togas dos ministros.

Manifestantes bolsonaristas invadiram o edifício do STF na tarde deste domingo (08) ao entrar em confronto com a Polícia Militar em Brasília. pic.twitter.com/nCujPqIefk — Tracklist (@tracklist) January 8, 2023

golpistas tentando entrar no STF pic.twitter.com/zGsgapOleh — Prints bolsonaristas (@printsminions) January 8, 2023

Vidraças da Corte foram quebradas pelo manifestantes e tintas foram usadas para escrever palavras de ordem na sede da corte.

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, informou que está em contato com o governador do Distrito Federal, Ibâneis Rocha (MDB), e com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para manter a segurança da região.

Invasão aos três Poderes



Além do STF, os bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sedes dos poderes Legislativo e Executivo do país. No Congresso, os manifestantes vandalizaram o salão verde da Câmara dos Deputados e invadiram o plenário do Senado. Já no Planalto, os suspeitos quebraram portas e tentaram invadir o gabinete presidencial.

As manifestações bolsonaristas já eram previstas pelo governo federal, no entanto, era esperado para esta segunda-feira (9) e não na dimensão em que está. No sábado (7), caravanas de bolsonaristas chegaram à Brasília o ato. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a solicitar o uso da Força Nacional para manter a segurança da Praça dos Três Poderes.

Bolsonaristas invadem e promovem quebra quebra no plenária principal do STF. pic.twitter.com/GkelxNhXFG — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 🎓✊🏿 (@uneoficial) January 8, 2023

Manifestantes entraram em confronto com a Força Nacional e, segundo informações iniciais, um veículo da FN ficou pendurado no espelho d’água do Congresso.

Flávio Dino afirmou, por meio das suas redes sociais, que medidas estão sendo tomadas e que "impor a vontade a força não vai prevalecer". Ele ainda disse que está na sede do Ministério da Justiça acompanhando os desdobramentos.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), pediu aos parlamentares um tempo para apurar a situação de momento na Casa Legislativa. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, disse que solicitou ao governador do DF, Ibaneis Rocha, a utilização de todo aparato policial para reestabelecer a ordem.