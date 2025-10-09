Reprodução/Rafa Neddermyer/COP30 Belém será a capital simbólica do Brasil durante a COP30.

O Senado aprovou nesta terça-feira (7) o projeto de lei que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém, no Pará, durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que ocorrerá entre os dias 11 e 21 de novembro.

Leia mais notícias sobre a conferência: COP30: governo acionará Justiça contra hotéis com preços abusivos

O texto, de autoria da deputada Duda Salabert (PDT-MG) estabelece que, ao longo dos dez dias da COP30, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão se instalar na capital paraense, que sediará a conferência. O projeto também prevê que os atos e despachos do presidente da República e dos ministros de Estado, assinados no período, farão referência a Belém, e não a Brasília.

Além disso, o projeto estabelece que o Poder Executivo regulamentará a lei, definindo as medidas administrativas, operacionais e logísticas necessárias para a implementação da transferência temporária da sede do Governo Federal.

Para que a transferência simbólica ocorra, o projeto ainda terá de ser sancionado pelo presidente Lula.





A COP é o principal encontro global para discutir as mudanças climáticas e buscar soluções para enfrentá-las. Esta será a primeira vez que o Brasil sediará o evento, que reunirá líderes de mais de 190 países.

Também é inédita a decisão de transferir a capital do Brasil para a Amazônia. A medida é semelhante à adotada em 1992, quando a capital do Brasil foi transferida simbolicamente para o Rio de Janeiro durante a realização do Encontro das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Eco-92 ou Rio-92.