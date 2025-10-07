Reprodução/redes sociais O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC) lançaram dois livros infantil, nesta segunda-feira (6), abordando identidade de gênero.

“Ele é ele” e “Ela é ela”, lançados pela editora Vida, apresentam conteúdos voltados à identidade de gênero a partir da associação entre sexo biológico e gênero, de acordo com, segundo os políticos, princípios cristãos.



“Este livro celebra a identidade das meninas, mostrando que Deus as criou de forma única para cumprirem o propósito que o Senhor estabeleceu para elas nesta terra”, diz a descrição do livro “Ela é ela”.



A mesma descrição aparece em “Ele é ele”, adaptada para o masculino.

Nas redes sociais, Nikolas Ferreira descreve os livros como presentes para os filhos e "ferramentas para pais que desejam criar os pequenos com clareza, coragem, princípios inegociáveis e convicção de quem realmente são, de acordo com Deus e a biologia“.



Em vídeo, ele diz que “em pleno século XXI, o óbvio ainda precisa ser dito. Vivemos em uma época em que até mesmo a biologia tem sido negada. Cada menino carrega em suas células um par de cromossomos XY".







Campagnolo completa, dizendo que cada menina carrega um par de cromossomos XX. "Iguais em valor, mas biologicamente diferentes", diz ela.



A deputada declara também que "apesar do que é ensinado nas escolas, nos desenhos e nos livros que escondem raízes ideológicas, a verdade não é relativa".



As obras estão à venda no site da editora Vida e o conjunto das duas publicações custa R$ 99,99.





