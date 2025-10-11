Marcello Casal Jr/Agência Brasil Climatempo alerta para ventos e chuvas intensas na região Sul

Temporais no Sul e no Norte do Brasil e calor de 40°C no Nordeste vão marcar o fim de semana das comemorações do dia 12 de outubro.

Principalmente no domingo, milhares de pessoas estarão em Aparecida, município do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, região Sudeste, e também em Belém, no Pará, região Norte, para o Círio de Nazaré, nas festas que homenageiam Nossa Senhora Aparecida e reúnem multidões de devotos.

Sudeste

De acordo com previsão do Climatempo, no Sudeste, a temperatura sobe e as condições para chuva diminuem no fim de semana.



Mas o sábado ainda vai ser com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no leste de São Paulo, incluindo a capital e o litoral paulista, nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.



O centro-norte de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o centro-sul de Minas Gerais terão períodos com sol e pancadas de chuva moderadas a fortes a partir da tarde.



O domingo será com mais sol e calor no Sudeste, mas com algumas pancadas de chuva a partir da tarde, principalmente no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro.



O Climatempo chama a atenção para risco de chuva forte e rajadas de vento no estado de São Paulo na tarde e noite do domingo, por causa da aproximação de uma frente fria. Pode chover a partir da tarde i nclusive na região de Aparecida.



No Rio de Janeiro, depois da chuva e do friozinho dos últimos dias, o domingo vai ser com muito sol e calor acima dos 30°C.



Norte



Ainda de acordo com o Climatempo, quase todo o Norte do Brasil terá períodos com sol e pancadas de chuva ao longo do fim de semana e com risco de chuva forte e de raios.

No sábado, a maior chance de chuva forte é sobre Roraima, Amazonas e no centro-oeste e sul do Para. A menor chance de chuva neste fim de semana é no Amapá.



Na região de Belém, o sol vai aparecer forte. Pode chover rapidamente na tarde do sábado e do domingo, mas a chuva que ocorrer será em poucas áreas, de forma isolada, e não deve atrapalhar as comemorações do Círio de Nazaré.



Nordeste



Na região Nordeste, o fim de semana será com muito sol e calorão. Pode chover um pouco pelo litoral, mas a chuva não vai causar problemas.

O sul do Maranhão, sul do Piauí, o oeste e o norte da Bahia devem ficar entre as áreas mais quentes do Brasil, com temperaturas que podem passar dos 40°C.



Pode chover rapidamente em alguns locais destas regiões, mas não será chuva para reverter o quadro de seca.



Centro-Oeste



O Centro-Oeste vai ter um fim de semana típico de primavera: sol, calor e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.



Mas tem dois destaques importantes, de acordo com o Climatempo: previsão de chuva para região de Brasília, principalmente no domingo, e possibilidade de chuva até para a Chapada dos Veadeiros, onde tem grandes incêndios acontecendo há vários dias.

O outro destaque é o aumento do risco de temporais em Mato Grosso do Sul durante o domingo por causa da nova frente fria que estará avançando sobre o Sul do Brasil.



Região Sul



A região Sul do Brasil tem outro fim de semana com alerta para temporais, segundo o Climatempo.



No sábado, quase toda a região terá sol, calor e pouca chance de chuva. O dia vai ser com chuva no litoral do Paraná e de Santa Catarina, incluindo Florianópolis.



A Grande Curitiba terá muitas nuvens, mas o sol aparece um pouco. Sol e calor em Porto Alegre.

A fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai podem ter pancadas de chuva com raios, a partir da tarde.





O Climatempo destaca também que essa chuva já será parte do processo de formação de uma nova frente fria com um ciclone extratropical, que vai se organizar entre o Uruguai e a Argentina.

É isso que vai deixar o Sul do Brasil em alerta total para tempestades durante o domingo.

Os temporais começam a se espalhar pelos três estados já na madrugada e manhã do domingo e continuam até a noite.

A população deve ficar atenta porque além da chuva forte, com muitos raios, tem risco de granizo e de ventania, com rajadas de vento de 80 a 100 km/h.

