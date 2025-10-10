Acidente na Dutra deixa dois romeiros feridos
Reprodução/PRF
Dois romeiros foram atropelados na rodovia Presidente Dutra, na tarde desta sexta-feira (10), na altura do município de Caçapava (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 15h30, na altura do km 124, na pista sentido Rio de Janeiro. Veja imagens do local do acidente::


Ainda de acordo com os policiais, o motorista que teria causado o acidente aparentava sinais de embriaguez.

Ele não quis soprar o etilômetro e foi detido em flagrante, encaminhado à Delegacia de Polícia de Caçapava.

Ainda de acordo com informações das autoridades, ele trafegava em um Peugeot preto, em zigue-zague, cortando outros veículos, e acabou atingindo um Corsa prata.

Na batida, o Peugeot rodou e atropelou dois romeiros, homens, que caminhavam pelo acostamento, em sentido ao município de Aparecida (SP).

Saiba mais:  Santuário de Aparecida amplia horários para celebrar Padroeira


Os romeiros foram encaminhados ao hospital de Caçapava com ferimentos leves, segundo a PRF, e passam bem.

Às vésperas do feriado do dia 12 de outubro, milhares de romeiros que seguem para o Santuário de Aparecida caminham pela Dutra. No local, além da PRF, eles contam também com tendas de orientação.

A pista no trecho do acidente s=desta tarde já está liberada.

