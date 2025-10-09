Reprodução/Climatempo Ciclone chega ao Brasil neste fim de semana

Um ciclone extratropical que se formará no fim de semana deve provocar tempestades e rajadas de vento em várias regiões, incluindo estados do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil.

O alerta é da MetSul Meteorologia e foi divulgado nesta quinta-feira (9).



De acordo com os meteorologistas, uma área de baixa pressão vai começar a se aprofundar no centro da Argentina no final do sábado e dará origem a uma ciclogênese no domingo, na altura do Rio da Prata, entre Buenos Aires e o Sul do Uruguai.



Na segunda-feira, aponta a MetSul, o ciclone estará maduro e mais intenso, atuando sobre o Atlântico, se distanciando do continente no sentido Sudeste.

A frente fria associada ao ciclone, porém, avança com chuva até localmente forte e tempo severo entre o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil.



"Embora já possa chover de forma isolada no fim do sábado no estado gaúcho, as condições do tempo se deterioram muito durante o domingo com chuva forte a localmente intensa em várias cidades. E ainda há um alto risco de temporais isolados, em que pode haver queda de granizo e, especialmente, vendavais", diz alerta da MetSul.



Ainda no domingo, com o rápido deslocamento da frente associada ao ciclone, chuva e tempestades atingem Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.



Domingo tem alto risco de tempo severo



O domingo é considerado pela MetSul como o dia de maior risco de tempo severo associado à formação do ciclone.



A ciclogênese vai trazer tempestades que, localmente, podem ser fortes a severas com risco de chuva forte a intensa, vendavais e queda de granizo.



Os mapas meteorológicos mostram que a instabilidade será intensa durante o domingo nos três estados do Sul do Brasil, no Paraguai e no Mato Grosso do Sul, mas podem ocorrer temporais também em São Paulo.



É alto o risco de que as nuvens de tempestade provoquem vendavais localizados e que em algumas localidades podem ser fortes e com potencial de danos e transtornos como destelhamentos, queda de árvores e postes.



Previsão para a semana



Na segunda (13), segundo a previsão, o tempo vai começar a melhorar com o retorno do sol ao Rio Grande do Sul , mas a circulação ciclônica traz períodos de maior nebulosidade com chuva isolada.



A frente fria ligada ao ciclone avança na segunda com chuva e tempestades pelo Centro-Oeste e grande parte do Sudeste do Brasil. Isoladamente, a chuva pode ser forte e com altos volumes.



Na terça-feira (12), o ciclone vai estar mais afastado do continente, entretanto a frente fria derivada do sistema vai provocar ainda instabilidade nas mesmas regiões do Brasil, com chuva em diferentes pontos e isoladamente forte.



Ventos



O ciclone deixará a segunda-feira com muito vento no Rio Grande do Sul, com rajadas, na maioria das regiões, de 40 km/h a 70 km/h.







Em alguns pontos do Sul e do Leste gaúcho, o vento poderá atingir de 70 km/h a 90 km/h, com risco de cortes de energia, quedas de árvores e outros transtornos.



O vento deve ceder a partir do final da tarde e noite da segunda, soprando fraco na terça.



O vento na segunda-feira também pode ser forte e com rajadas ainda no Leste de Santa Catarina e do Paraná, no estado de São Paulo, em áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

No estado catarinense, na Serra, na encosta da Serra e na costa as rajadas podem ser fortes a muito fortes.





