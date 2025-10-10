Divulgação/TAP A comunicação sobre o cancelamento foi feita de forma repentina

Na noite da última quinta-feira (9), o voo TP0016 da TAP Air Portugal, que seguiria de Lisboa para o Recife, foi cancelado após uma falha técnica no sistema de ar-condicionado da aeronave.

O cancelamento ocorreu no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após horas de espera dos passageiros já na área de embarque.

Segundo relatos de viajantes, a comunicação sobre o cancelamento foi feita de forma repentina, sem informações imediatas sobre alternativas de embarque.

As bagagens despachadas permaneceram retidas, e alguns passageiros relataram ter aguardado mais de 24 horas para recuperá-las.

Parte dos viajantes afirmou ter enfrentado dificuldades adicionais, como falta de alimentação adequada e ausência de hospedagem fornecida pela companhia aérea.

Grupos de famílias com crianças e idosos estiveram entre os afetados. Sem assistência, alguns passageiros dormiram no terminal, enquanto outros arcaram com custos de hotel e alimentação.

A TAP teria informado sobre novos voos somente entre a sexta-feira (10) e o sábado (11), dependendo da disponibilidade.

Reclamações

O episódio foi relatado por viajantes em redes sociais e confirmado por reportagem do Diário de Pernambuco nesta sexta-feira (10). A companhia aérea ainda não havia divulgado nota oficial sobre o ocorrido até o fechamento desta reportagem.

O cancelamento se soma a outros registros recentes de atrasos e interrupções em rotas da TAP entre Portugal e o Brasil, especialmente em voos para o Recife. Em julho, passageiros relataram espera de mais de seis horas em uma situação semelhante.





Regras

De acordo com as regras da União Europeia, passageiros de voos cancelados sem aviso prévio de ao menos 14 dias têm direito a compensações financeiras que podem chegar a €600, além de hospedagem, alimentação e transporte quando necessário. No Brasil, a ANAC garante reembolso, reacomodação e assistência material.

As reclamações podem ser formalizadas no site da TAP, pelo formulário de ajuda, ou via ANAC e Procon-PE.

Passageiros devem apresentar comprovantes de despesas para solicitar reembolso e indenização por eventuais prejuízos decorrentes da falta de assistência e da retenção das bagagens.