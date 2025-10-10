Reprodução/Governo de SP Ações continuam fiscalizando bares e adegas

Subiu para 25 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol no estado de São Paulo, segundo balanço da Secretaria de Saúde do estado Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), desta sexta-feira (10).

Ainda de acordo com os números atualizados, também subiu o número de casos em investigação; agora são 160 no total.



Entre os 25 casos confirmados, estão 5 óbitos - três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e um homem de Osasco, de 23 anos.



Foram descartados, até o momento, após análises clínicas e epidemiológicas, 189 registros suspeitos, sendo 37 nesta sexta.



Mapa de notificações



A maioria dos casos continua na capital paulista; São Paulo tem 20 casos confirmados e 9 em investigação. Outras 76 notificações foram descartadas, após análises.



Na Grande SP, há casos suspeitos em Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Francisco Morato, Guarulhos, Indaiatuba, Itaquaquecetuba, Mauá, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Vargem Grande do Sul e Vargem Grande Paulista.



No interior, o problena continua avançando com registros de suspeitas em Araçatuba, Barrinha, Buritama, Cajuru, Indaiatuba, Ibaté, Itú, Jacarei, Limeira, Lorena, Maracaí, Ourinhos, Piracicaba, Ribeirão Pires, Rincão, Santa Rita do Passa Quatro, São José dos Campos e Vinhedo.



Também há registros de casos em investigação no litoral paulista, nas cidades de Caraguatatuba, Cubatão, Mongaguá e São Vicente.



Além da capital, em Guarulhos, Itapecerica da Serra, Osasco, São Bernardo do Campo e São José dos Campos há casos confirmados.



Prisões



Com três prisões realizadas entre esta quinta (9) e sexta (10) pela força-tarefa do Governo de São Paulo contra o metanol, o número de presos por irregularidades em vendas de bebidas no estado chega a 49 neste ano.



Foram 28 pessoas presas desde o dia 29 de setembro, desde o início do registro de casos de intoxicação por metanol.



A prisão mais recente na investigação sobre irregularidades na venda de bebidas em São Paulo aconteceu na manhã desta sexta.



Foi uma mulher, presa praticando o crime de adulteração de bebidas em São Bernardo do Campo.



O caso foi uma das principais ações da força-tarefa nesta sexta, ao fechar uma fábrica que distribuía produtos adulterados a outros estabelecimentos comerciais.



Segundo as investigações, o falsificador comprou etanol de um posto que usava combustível adulterado com metanol.



Os agentes da Polícia Civil chegaram até o local após investigarem a morte da primeira vítima por intoxicação.



O homem passou mal em 12 de setembro e morreu quatro dias depois.

O bar onde ele consumiu a bebida foi vistoriado e as equipes apreenderam nove garrafas.

Peritos detectaram a presença de metanol em oito desses produtos, com percentuais que variavam de 14,6% a 45,1%.



Outras duas prisões foram realizadas na quinta (9).



Uma delas foi em São José dos Campos, onde um homem foi preso em flagrante por fabricar e rotular bebidas alcoólicas de forma irregular em um depósito clandestino no bairro Vila Alexandrina.







E em Cajamar, um homem foi preso durante buscas em uma adega no bairro do Polvilho, onde os policiais encontraram aproximadamente 915 garrafas de bebidas destiladas, incluindo whisky, vodca e gim, que apresentavam sinais de falsificação.



Protocolo inédito



O Governo de São Paulo apresentou nesta quinta-feira (9) um protocolo inédito no país para detectar a presença de metanol em bebidas alcoólicas.



O método, desenvolvido pela Polícia Técnico-Científica, adota padrões internacionais de amostragem e permite resultados com 99% de confiabilidade sem a necessidade de testar todas as garrafas apreendidas, o que otimiza o trabalho da Polícia Civil e dos laboratórios periciais.



