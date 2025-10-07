Paulo Pinto/Agência Brasil Período de chuva em São Paulo se inicia nesta terça (07)

Após um início de semana de calor intenso em que termômetros registraram 35°C em São Paulo e 39°C no Rio de Janeiro na segunda-feira (06), uma frente fria acompanhada por uma massa de ar frio sobre o oceano muda completamente o tempo nas duas capitais.

A previsão do tempo indica chuva a partir desta terça-feira (07), se estendendo até sábado (11) nas duas capitais.

Queda de temperatura em São Paulo

Segundo previsão da MetSul Meteorologia, a nebulosidade aumenta já nesta terça em São Paulo, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. As temperaturas máximas devem ficar entre 20ºC e 21°C, cerca de 15°C abaixo dos valores registrados no dia anterior.

A quarta-feira (08) será marcada por céu encoberto e chuva, especialmente entre a tarde e à noite, indica a MetSul. O clima permanece ameno para outubro, com temperaturas variando de 18°C a 20°C.

Na quinta (09), o tempo segue fechado, com chuva frequente e com pouca variação térmica. A tarde deve ter máximas de 18°C. Na sexta-feira (10) o tempo segue instável, com muita nebulosidade e chuva. As máximas ficam perto dos 20°C.

O final de semana deve registrar nuvens persistentes e chance de precipitações isoladas, mas com períodos de melhora. A temperatura sobe ligeiramente, podendo alcançar 22°C.

Semana de chuva no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a instabilidade será menos contínua que na capital paulista. A previsão da MetSul indica chuva em todos os dias até sábado.





Os períodos mais instáveis devem ocorrer na quarta e na quinta-feira, quando há maior chance de pancadas de chuva e queda nas temperaturas, que devem variar entre 23°C e 25°C.

Na sexta e no sábado, o sol pode aparecer em alguns momentos, e o calor retorna de forma moderada. A temperatura deve ficar abaixo dos padrões típicos da primavera.