A Defesa Civil de São Paulo alerta para a chegada de uma frente fria a partir desta terça-feira (7). A previsão é de que a virada no tempo seja acompanhada de temporais e continue até sexta (10).
Segundo o órgão, a população deve se atentar para "rajadas de vento, atividade elétrica intensa e queda de granizo" em várias regiões do estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de perigo potencial para chuvas intensas e tempestades que abrangem quase todo o estado de São Paulo. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).
Áreas atingidas
Entre as áreas mais atingidas, estão:
- Região Metropolitana de São Paulo
- Baixada Santista
- Vale do Ribeira e do Paraíba
- Litoral Norte
- Serra da Mantiqueira
- Itapeva, Campinas e Sorocaba
Entre quinta (9) e sexta (10), há risco de chuva moderada nas seguintes cidades:
- Presidente Prudente
- Marília
- Bauru
- Araçatuba
- São José do Rio Preto
- Araraquara
- Ribeirão Preto
- Franca
- Barretos
Recomendações
Durante os temporais, a Defesa Civil recomenda evitar áreas alagadas e correntezas. Além disso, é importante manter distância de postes, fios elétricos e árvores. Outra orientação é guardar objetos que possam ser levados pelo vento, como documentos e dinheiro físico, por exemplo.
Contatos
Em caso de necessidade, podem ser acionados os contatos da Defesa Civil (199) ou do Corpo de Bombeiros (193).