Divulgação/Governo de SP Cidade de São Paulo está entre as áreas que podem ser atingidas

A Defesa Civil de São Paulo alerta para a chegada de uma frente fria a partir desta terça-feira (7). A previsão é de que a virada no tempo seja acompanhada de temporais e continue até sexta (10).

Segundo o órgão, a população deve se atentar para "rajadas de vento, atividade elétrica intensa e queda de granizo" em várias regiões do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de perigo potencial para chuvas intensas e tempestades que abrangem quase todo o estado de São Paulo. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

Áreas atingidas

Entre as áreas mais atingidas, estão:

Região Metropolitana de São Paulo

Baixada Santista

Vale do Ribeira e do Paraíba

Litoral Norte

Serra da Mantiqueira

Itapeva, Campinas e Sorocaba

Entre quinta (9) e sexta (10), há risco de chuva moderada nas seguintes cidades:

Presidente Prudente

Marília

Bauru

Araçatuba

São José do Rio Preto

Araraquara

Ribeirão Preto

Franca

Barretos

Recomendações

Durante os temporais, a Defesa Civil recomenda evitar áreas alagadas e correntezas. Além disso, é importante manter distância de postes, fios elétricos e árvores. Outra orientação é guardar objetos que possam ser levados pelo vento, como documentos e dinheiro físico, por exemplo.





Contatos

Em caso de necessidade, podem ser acionados os contatos da Defesa Civil (199) ou do Corpo de Bombeiros (193).