Cidade de São Paulo está entre as áreas que podem ser atingidas
Divulgação/Governo de SP
A Defesa Civil de São Paulo alerta para a chegada de uma frente fria a partir desta terça-feira (7). A previsão é de que a virada no tempo seja acompanhada de temporais e continue até sexta (10).

Segundo o órgão, a população deve se atentar para "rajadas de vento, atividade elétrica intensa e queda de granizo" em várias regiões do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de perigo potencial para chuvas intensas e tempestades que abrangem quase todo o estado de São Paulo. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

Áreas atingidas

Entre as áreas mais atingidas, estão:

  • Região Metropolitana de São Paulo
  • Baixada Santista
  • Vale do Ribeira e do Paraíba
  • Litoral Norte
  • Serra da Mantiqueira
  • Itapeva, Campinas e Sorocaba

Entre quinta (9) e sexta (10), há risco de chuva moderada nas seguintes cidades:

  • Presidente Prudente
  • Marília
  • Bauru
  • Araçatuba
  • São José do Rio Preto
  • Araraquara
  • Ribeirão Preto
  • Franca
  • Barretos

Recomendações

Durante os temporais, a Defesa Civil recomenda evitar áreas alagadas e correntezas. Além disso, é importante manter distância de postes, fios elétricos e árvores. Outra orientação é guardar objetos que possam ser levados pelo vento, como documentos e dinheiro físico, por exemplo.


Contatos

Em caso de necessidade, podem ser acionados os contatos da Defesa Civil (199) ou do Corpo de Bombeiros (193).

