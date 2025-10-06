Reprodução/Governo de SP Equipes intensificam fiscalização em bares e distribuidoras

O balanço atualizado de casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo foi divulgado nesta noite de segunda-feira (6), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP).

De acordo com o órgão, agora são 15 casos confirmados no estado e outros 47 que estavam sendo investigados foram descartados após análises clínicas - sendo 45 casos que haviam sido notificados na capital, um no município de Barrinha e outro em Itú.



Além dos 15 casos confirmados, São Paulo registrou dois óbitos; de dois homens, de 54 e 46 anos, que residiam na capital. A segunda morte foi confirmada no último sábado (4).



Há ainda 164 casos em investigação, incluindo seis óbitos suspeitos — três na cidade de São Paulo (homens de 36, 45 e 50 anos), dois em São Bernardo do Campo (homens de 49 e 58 anos) e um em Cajuru (homem de 26 anos).

Novas medidas de combate

O gabinete de crise montado pelo Governo de São Paulo anunciou durante, a manhã desta segunda, uma série de medidas que serão tomadas em parceria com associações do setor de bebidas alcoólicas para combater a falsificação e adulteração no estado.



O convênio com o setor privado deve contemplar o treinamento de agentes públicos e comerciantes, além de campanhas de orientação para que o consumidor saiba identificar bebidas seguras.

Também devem ser feitas propostas legislativas voltadas ao endurecimento das regras sobre falsificação e comercialização irregular de produtos.



Em coletiva de imprensa concedida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta tarde, da qual o Portal iG participou, Tarcísio reforçou a implementação dessas medidas e disse também que pretende mitigar a crise instalada nas últimas semanas até a chegada da alta temporada de turismo no estado.



Saiba mais: SP promete conter crise do metanol até a alta temporada turística

Outra ação anunciada foi um pedido à Justiça para a destruição dos estoques apreendidos, como bebidas sem comprovação de procedência ou adulteradas, selos falsos e garrafas, para garantir a segurança do setor e da população.



Além disso, será criado um canal direto de denúncia para comerciantes que suspeitarem de irregularidades nas bebidas recebidas, permitindo que se manifestem preventivamente e evitem sanções, como a suspensão da inscrição estadual.



Sanções

Ainda segundo balanço divulgado pelo governo paulista, a força-tarefa que fiscaliza bares e distribuidoras desde a semana passada vistoriou 18 estabelecimentos e 11 deles foram interditados cautelarmente por conta de questões sanitárias.



Os bares e distribuidoras que foram interditados na capital funcionavam nos bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, M’BoiMirim e Cidade Dutra.



Outros quatro estabelecimentos foram interditados em São Bernardo do Campo, Barueri e também Osasco, onde duas adegas interditadas.



A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu preventivamente a inscrição estadual de seis distribuidoras e dois bares, totalizando 8 estabelecimentos comerciais.



Tratamento imediato



A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a óbito.



Diante do risco, a Secretaria de Saúde recomenda evitar o consumo de bebida destilada com a procedência desconhecida.







Ainda de acordo com o governo do estado, as unidades de saúde preparadas para lidar com a situação.



O paciente que apresentar quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.



Os sintomas de alerta são dores abdominais intensas, tontura e confusão mental.

O tratamento em até 6 horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento dos danos causados pela substância no organismo.

No Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil são 17 casos confirmados nesta segunda e outros 200 casos estão sob investigação. Além dos 15 casos confirmados em São Paulo, há mais 2 no Paraná .

Os outros 12 estados com casos suspeitos são: Acre, Ceará, Espírito Santo), Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul.

No país, estão sendo investigados 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).