Frente fria avança para o Sul do Brasil





Uma frente fria que avança para o Brasil provocou tempestades violentas com granizo de tamanhos gigantes e vendavais na Argentina e Uruguai. Os dados são do Metsul Meteorologia.

Os temporais atingiram diversas províncias argentinas e departamentos uruguaios, causando danos em várias regiões.

O fenômeno também deve alcançar o Sul do Brasil trazendo risco de tempo severo.

Na Argentina, as províncias mais afetadas foram Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. O Serviço Meteorológico Nacional ( SMN) havia emitido alertas prévios de tempestades severas, que se confirmaram com a ocorrência de granizo de grande proporção, ventos intensos e alagamentos em diversas localidades.

A cidade de Olavarría, na província de Buenos Aires, foi uma das mais atingidas pelos temporais. Os ventos fortes destruíram estruturas montadas pela Sociedade Rural local para uma festa programada para a noite de sábado (4). A estrutura foi completamente arrancada, obrigando à suspensão do evento.

Moradores relataram que o temporal começou por volta das 19h, acompanhado de rajadas violentas e chuva torrencial. Em poucos minutos, ruas ficaram alagadas e diversos imóveis tiveram telhados arrancados.

Registro de granizo em diversas regiões

Em Loma Negra, próxima a Olavarría, um dos principais prejuízos foi registrado no clube local, onde árvores caíram sobre o ginásio de basquete, danificando parte da cobertura.

Outras áreas também enfrentaram quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e inundações pontuais.





No interior da província de Córdoba, o temporal impressionou pela dimensão das pedras de granizo. Em Bulnes, blocos de gelo do tamanho de bolas de tênis caíram com força, cobrindo ruas e quintais em questão de minutos.

O intendente (prefeito) Rubén Máspero classificou o episódio como “uma granizada importante” e destacou que, felizmente, o fenômeno não veio acompanhado de ventos fortes. “Era impressionante o tamanho das pedras. Se tivesse ventado mais, os danos seriam muito maiores” , afirmou.

Na região de Río Cuarto, também em Córdoba, houve registro de granizo e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Houve também acúmulo de gelo sobre telhados e veículos da região.

Já em Laboulaye, o granizo foi menor, mas a chuva intensa provocou alagamentos e cobriu ruas de lama.

Em Venado Tuerto, no Sul da província de Santa Fe, o temporal transformou completamente a paisagem. O granizo deixou o chão inteiramente coberto, dando a impressão de que havia nevado. Calçadas, ruas e quintais foram tomados pelas pedras de gelo.

Outras cidades da região também sofreram com os efeitos da tempestade, registrando destelhamentos, quedas de árvores e danos em veículos. Em áreas rurais, o granizo quebrou vidros e causou prejuízos principalmente nas plantações.

O fenômeno se repetiu em diversas partes do Norte da província de Buenos Aires e do Sul de Santa Fe, onde as tempestades seguiram acompanhadas por rajadas de ventos superiores a 100 km/h. A força do vento derrubou postes e provocou cortes de energia em vários municípios.

Volume da chuva

Na capital de Córdoba e em cidades vizinhas, a chuva atingiu volumes extremos, com alguns locais registrando até 120 mm de precipitação em poucas horas.

Laboulaye foi uma das regiões mais afetadas, acumulando entre 85 mm e 120 mm. Apesar da intensidade do fenômeno, não houve registro de feridos graves, mas os danos materiais foram significativos, atingindo tanto áreas urbanas quanto propriedades rurais.

Uruguai também foi afetado

O Uruguai também enfrentou temporais intensos, no início deste domingo (5) em cidades do Litoral Oeste, próximas à Argentina.

Em Paysandú, rajadas de vento violentas provocaram estragos, principalmente na área do Aeroporto de Chalkling. Uma estação do Instituto Uruguaio de Meteorologia ( Inumet) registrou ventos de até 152 km/h.

Frente fria avança para o Brasil

A frente fria que causou os temporais na Argentina e no Uruguai segue em direção ao Sul do Brasil, podendo trazer chuvas isoladas neste domingo (5) no Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões Oeste e Sul.

Para segunda-feira (6), a previsão indica avanço da frente pelo estado, com risco de chuva intensa, vendavais e granizo de diferentes tamanhos.