MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Temporal atinge Sul do país

Áreas de instabilidade voltam a ganhar força no Sul do Brasil, trazendo chuvas intensas e persistentes ao longo desta quinta-feira (2). Há risco de temporais em diferentes pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, especialmente nas áreas centrais, oeste e noroeste da região.

Os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros em alguns locais, elevando o risco de alagamentos e transtornos urbanos.



No Centro-Oeste, o cenário é de tempo firme e seco, com umidade relativa do ar abaixo dos 30%, sobretudo em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As condições favorecem o aumento do calor e elevam o risco de incêndios florestais.



A Região Sudeste também segue com predomínio de sol e altas temperaturas. A chuva deve ser fraca e isolada apenas no Espírito Santo e em pontos do leste de Minas Gerais, enquanto o interior de São Paulo e Minas enfrentará baixa umidade e máximas acima dos 30 °C.



No Nordeste, a previsão é de chuva passageira apenas no litoral, com volumes inferiores a 10 mm. Já no interior, o tempo seco e o calor intenso continuam, com índices de umidade abaixo de 30% em áreas do Piauí, Maranhão e Bahia.



A Região Norte terá chuvas concentradas no oeste do Amazonas, onde os acumulados podem passar dos 60 mm. Também chove de forma isolada em Roraima e Acre, enquanto Tocantins e o leste do Pará devem seguir com predomínio de tempo seco.