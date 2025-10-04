Divulgação/PRF Carga de drogas apreendida pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de R$ 2 milhões em drogas na madrugada deste sábado (04) na rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi feita no km 127 da via, em Caçapava, São Paulo.

A carga estava dividida em 110 tabletes de pasta base de cocaína, que eram transportadas de Jacareí para Taubaté, municípios paulistas.

Motorista desobedece ordem de parada

A PRF relatou que o motorista de um veículo de passeio branco desobedeceu a ordem de parada dos agentes, saindo da Via Dutra para uma área urbana. Após alguns minutos de perseguição, o carro foi abordado.

Ao ser questionado, o motorista, um homem de 34 anos, apresentou versões contraditórias sobre o destino da viagem. Ele chegou a dizer que estava em apoio aos romeiros, que realizam peregrinação à Aparecida nessa época do ano, mas não justificou o motivo da fuga. Após vistoria no veículo, as drogas foram encontradas em caixas de papelão.





Segundo a PRF, o motorista confirmou que sabia da existência da droga e que receberia R$ 4 mil pelo transporte. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.

A ação foi conduzida pelo Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de São José dos Campos e do Núcleo de Operações Especiais de São Paulo.