Reprodução/Viagens de Fé Acesso a Aparecida no km 71 da Via Dutra. no sentido Rio-São Paulo

A exemplo das mudanças adotadas no fim de semana passado, no tráfego da R odovia Presidente Dutra, na altura de Aparecida (SP), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai interditar o acesso à cidade no km 71, no sentido Rio de Janeiro e sentido São Paulo.

Será fechada a entrada que dá acesso direto ao Santuário Nacional de Aparecida, das 7 às 13 horas, no sábado (4) e no domingo (5), com o objetivo de organizar o trânsito naquele trecho.



Segundo os policiais, o portão principal de acesso ao Santuário é muito próximo da pista e as cabines de cobrança do estacionamento são insuficientes.



Por conta do aumento considerável do movimentos de romeiros no mês de outubro e principalmente às vésperas do dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, os veiculos que estavam entrando pelo km 71 acabavam sem vazão nas cabines do Santuário, causando lentidão no trânsito, que rapidamente chegava no acostamento da Dutra.



Por isso, no fim de semana passado, o acesso foi fechado. Segundo aos policiais rodoviários, o resultado foi muito satisfatório e não houve registro de congestionamentos na entrada do Santuário.



"O trabalho será realizado novamente neste fim de semana, com alguns ajustes que visam minimizar o impacto do trecho denominado Av. Itaguaçú, na BR 488" , informa a PRF, em nota.

Acessos alternativos



O acesso à cidade no km 71 estará fechado para veículos; os romeiros que chegam a pé e de bicicleta vão poder passar pela entrada normalmente o dia todo.



Ainda de acordo com a PRF, o acesso de veículos ao município de Aparecida para quem trafega sentido Rio de Janeiro será exclusivamente pela saída do Km 75 .



Para quem trafega sentido São Paulo, o acesso poderá ser feito pela saída do Km 67, em Guaratinguetá, e pela saída do Km 74, em Aparecida.

Restrições de veículos de carga



Nestes dias que antecedem o feriado de 12 de outubro, a partir desta sexta-feira (3), a PRF também está restringindo o tráfego de veículos de carga em trechos das BR 116 , BR 459 e BR 488.



Os motoristas devem seguir as orientações e respeitar os limites de largura.

Medidas de segurança

Essas e outras medidas que visam a segurança dos romeiros que estarão passando por Aparecida nas comemorações de 12 de outubro fazem parte da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025, aberta oficialmente, nesta semana.







Além disso, a RioSP, concessionária da Motiva responsável pela administração da Via Dutra, lançou o Projeto Romaria Segura 2025, com a instalação de placas e faixas ao longo da rodovia com mensagens de orientação para pedestres.



Também serão montadas várias tendas de orientação ao longo da rodovia, como ponto de apoio dos romeiros.

Milhares de devotos passam em outubro pelo Santuário Nacional de Aparecida, que é o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina e o segundo do mundo, ficando atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano.





