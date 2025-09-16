Polícia Militar do Estado de São Paulo PM com a carga apreendida

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Polícia Federal apreendeu uma carga de cocaína avaliada em R$6 milhões na Rodovia Washington Luís.

A droga foi encontrada em um compartimento falso de um caminhão. A ação ocorreu na altura de São Carlos (SP), nesta segunda-feira (15).



Os policiais já haviam recebido informações sobre o veículo e aguardaram a passagem do caminhão que tinha a capital do estado como destino. Ao todo, foram apreendidos 453 tabletes, um total de 407 kg de cocaína.

O suspeito, que já possuía passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Araraquara.