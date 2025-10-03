Reprodução Polícia investiga série de casos de intoxicação de pessoas que teriam consumido bebidas alcóolicas adulteradas com metanol

O estado de São Paulo fecha a semana com 102 casos, entre investigados e confirmados, de intoxicação por metanol, além de oito mortes em investigação – uma morte já foi confirmada.

O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, nesta sexta-feira (3).



Do total de casos notificados, 11 foram confirmados em análise laboratorial e 91 continuam em investigação.



Além da Grande São Paulo e capital, onde a maioria dos casos suspeitos e confirmados de concentram, também foram registradas notificações no interior do estado, nas cidades de Araçatuba, Cajuru, Limeira, Ribeirão Preto, Rio Claro e São José dos Campos, e na baixada santista, em Santos e São Vicente.



Os 11 casos confirmados estão em São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Itapecerica da Serra.



Um óbito por intoxicação por metanol foi confirmado, na capital. Além dessa, outras oito estão em investigação – cinco na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Cajuru.



O Governo de São Paulo mantém desde segunda-feira (29) um gabinete de crise para intensificar as ações contra a contaminação por metanol.



A recomendação da Saúde é evitar o consumo de bebida destilada sem procedência neste momento.



A força tarefa do gabinete de crise, composta pelas secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, estará em alerta durante o fim de semana para os casos de intoxicação.



Fiscalização



Até agora, 10 estabelecimentos foram interditados após fiscalização e 30 pessoas foram presas ao longo deste ano. Comercializar bebidas adulteradas é crime previsto no Código Penal.



Os estabelecimento interditados funcionavam na capital, nos bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, M’Boi Mirim e Cidade Dutra, e na Grande SP, em Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri.



Somente nesta semana foram apreendidas 4.500 garrafas com suspeita de adulteração.



Veja também: Mais de mil garrafas são apreendidas por suspeita de falsificação

Seis distribuidoras e dois bares tiveram as inscrições estaduais suspensas, ou seja, estão proibidas de comprar e vender produtos.



“Determinei que a Secretaria da Fazenda cancele, de forma cautelar, a inscrição estadual de todos os estabelecimentos flagrados vendendo bebidas falsificadas, adulteradas ou sem nota fiscal”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.



A orientação é para que a população denuncie em caso de suspeita de comercialização de bebida adulterada.

Compra de álcool etílico



Segundo o Governo de São Paulo, nesta sexta-feira foi efetuada compra e distribuição imediata de 2 mil novas ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol.

"Além desse reforço, já havia 500 unidades em estoque nos serviços de referência do Estado, assegurando a manutenção de uma reserva adequada para atender necessidades assistenciais", afirmou a assessoria, em nota.



A aquisição foi realizada pela Secretaria de Estado e destinada aos centros de referência estaduais: Hospital das Clínicas de Campinas, de Ribeirão Preto e de São Paulo.



Conforme nota técnica do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, compartilhada com os 645 municípios e equipamentos de saúde, para obtenção de ampolas de álcool etílico absoluto, os serviços de saúde devem entrar em contato com os centros de referência com cópia da ficha de notificação do caso relacionado ao consumo de metanol.



Recomendações aos consumidores



A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a óbito.

O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustível, solventes e líquidos de limpeza.







As unidades de saúde do estado estão preparadas para lidar com a situação.



A Secretaria de Saúde recomenda evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência, e que o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.



Os sintomas de alerta são dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até 6h após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento, já que os estragos da substância no organismo são muito severos.



O Estado de São Paulo possui um laboratório em Ribeirão Preto, que realiza análise das coletas de sangue e urina, cujos resultados são emitidos em até 1 hora.



