Divulgação/Defesa Civil Outubro começa com rajadas de vento no litoral paulista

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta, na tarde desta sexta-feira (3), de ocorrência de ventos fortes em todo o litoral do estado, com previsão de rajadas de intensidade moderada a forte.

O aviso é válido a partir desta sexta-feira (3) até as 9h de domingo (5).



Diante da previsão, o órgão orienta a população a redobrar os cuidados em áreas vulneráveis, como regiões costeiras, encostas e locais com construções mais frágeis.



"Recomenda-se ainda evitar a prática de esportes e atividades náuticas durante o período, não se abrigar debaixo de árvores, manter distância de redes elétricas e reforçar telhados, toldos e objetos soltos que possam ser arrastados pela força do vento", adverte, em comunicado.



A Defesa Civil afirma ainda que seguirá monitorando as condições do tempo e reforça a importância de que todos estejam atentos às orientações oficiais. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199.



Tempo seco e quente



Na maior parte do estado paulista, o clima permanece seco e quente.



Apenas para algumas áreas das regionais que fazem divisa com o Paraná e da faixa leste havia previsão de episódios de chuva fraca nesta sexta.





Ao longo do dia, áreas de instabilidade e, por conseguinte, pancadas de chuvas em pontos isoladas estavam previstas para a região de de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro, Sorocaba, Baixada Santista, litoral norte e Metropolitana de capital paulista.



Nessas áreas, as máximas ficam entre 20°C e 30°C nesta sexta.

No restante do Estado, o domínio de uma massa de ar seco manteve o tempo firme e com predomínio de sol.



Além disso, as máximas chegaram a 37°C em alguns pontos e a umidade relativa do ar ficou próxima a 30% ou inferior a 20% em alguns municípios.