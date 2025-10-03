Reprodução/via TV Globo Chamas consomem caminhão carregado de etanol na Via Dutra

Um caminhão-tanque, carregado de etanol, tombou e pegou fogo nas primeiras horas desta sexta-feira (03) na rodovia Presidente Dutra, altura de Piraí, Rio de Janeiro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, até às 7h30 desta sexta, o trecho do km 233 da Serra das Araras seguia com interdição total da pista sentido Rio de Janeiro, sem previsão de liberação. O acidente teria acontecido por volta das 1h30 da manhã.

Risco de novos incêndios

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas, mas ainda existe risco de novas explosões porque o etanol se espalhou pela pista.

Motoristas registraram as chamas consumindo o veículo logo após o acidente. Segundo a TV Globo, o motorista foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e está internado em estado grave.





Por causa da interdição total da Via Dutra sentido Rio, a pista que vai para São Paulo está operando em mão dupla nesta manhã.