O primeiro final de semana de outubro será marcado pelo aumento do calor em todas as regiões do país. Na maior parte das áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste, a previsão é de que ocorra uma rápida elevação da temperatura ao longo do sábado (04) e do domingo (05).

Os termômetros podem marcar acima dos 40ºC nos estados do Centro-Oeste, no Tocantins, interior do Maranhão e do Piauí, na Bahia e no noroeste de Minas Gerais e São Paulo. Confira a previsão nas regiões.

Sul

A diminuição de nebulosidade e da chuva na região Sul, aliada aos ventos quentes vindos do Norte do Brasil, já causa uma grande elevação das temperaturas durante o sábado, analisa a Climatempo. O calor se intensifica no domingo, que terá sol forte, ventos quentes e a influência da pressão gerada pela chegada de uma nova frente fria no extremo sul gaúcho.

As temperaturas podem ficar em torno de 35°C em áreas do oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. No norte paranaense, os termômetros podem se aproximar dos 38°C.

Sudeste

Estados do Sudeste terão cenários diferentes durante o final de semana. No Espírito Santo, a presença de chuva e nebulosidade deve manter as temperaturas mais amenas. Já em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, o calor predomina, com previsão de temperaturas elevadas.

Segundo os meteorologistas da Climatempo, os termômetros podem alcançar 34°C em São Paulo e 35ºC no Rio de Janeiro no domingo (5). Em Minas Gerais, o calor também se intensifica, acompanhado da queda nos níveis de umidade do ar.

Centro-Oeste

O calor mais intenso deve ser sentido no Centro-Oeste do país. Cuiabá pode registar mais de 40ºC nos termômetros, em um final de semana típico de verão. A umidade no ar pode ficar abaixo de 12% na região.

A previsão é de tempo estável sem chuvas em praticamente todos os estados, exceto Mato Grosso do Sul que pode ter pancadas isoladas.





Nordeste

Também com baixa umidade, o Nordeste pode ter calor por volta dos 40ºC em partes do interior da Bahia, Maranhão e do Piauí. No litoral, o tempo será ameno com presença de chuva e grande nebulosidade.

Norte

A região Norte do Brasil terá pancadas de chuva frequentes e grande nebulosidade que evitam o calor excessivo em Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e áreas do Pará, segundo a Climatempo.