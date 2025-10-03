Reprodução/freepik Temporal e alagamento

A sexta-feira (3) será marcada por tempo instável em parte do país, com pancadas de chuva no Sul, Norte e em trechos do Sudeste e Centro-Oeste. Já o interior do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste deve enfrentar calor intenso e baixos índices de umidade, elevando o risco de incêndios e desconforto.



No Sul, as pancadas de chuva ganham força ao longo do dia e podem vir acompanhadas de trovoadas e ventos fortes. Há risco de temporais no interior e possibilidade de chuva mais persistente nas capitais.



No Sudeste, o tempo segue firme na maior parte dos estados. Pancadas isoladas podem ocorrer no litoral de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Espírito Santo. No interior paulista e mineiro, o sol predomina e as temperaturas ficam acima dos 35 °C, com umidade abaixo dos 20% em várias áreas.



No Centro-Oeste, o calor continua intenso, com máximas acima dos 38 °C. Pancadas rápidas e isoladas são esperadas em pontos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, mas grande parte da região terá tempo seco e umidade crítica.



No Nordeste, o interior segue com tempo firme e muito calor, enquanto o litoral registra chuva passageira entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. As precipitações devem ser fracas na maioria das áreas.



No Norte, a instabilidade permanece sobre o Amazonas, Roraima, Acre e norte de Rondônia, com pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns momentos. No oeste do Pará, a chuva será isolada e fraca. Tocantins e Amapá continuam com predomínio de sol e tempo seco.