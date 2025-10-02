Divulgação Nesta época do ano, se intensifica o número de romeiros que passam pela Via Dutra

Os fiéis que realizam a romaria a caminho do Santuário Nacional de Aparecida pela rodovia Presidente Dutra, para as festividades do dia de Nossa Senhora Aparecida, no próximo dia 12, contam com apoio especial na via a partir desta quinta-feira (02).

Todos os anos, no começo de outubro, a Via Dutra recebe uma grande quantidade de romeiros que realizam a peregrinação até o município de Aparecida, em São Paulo. A movimentação resulta em aumento considerável no fluxo de pedestres, ciclistas e veículos em toda a região do Vale do Paraíba.

Ações realizadas

A RioSP, concessionária da Motiva responsável pela administração da Via Dutra, lançou o Projeto Romaria Segura 2025, voltado à proteção de peregrinos durante deslocamentos religiosos. A iniciativa inclui a instalação de placas e faixas ao longo da rodovia com mensagens de orientação para pedestres.

A partir desta quinta-feira (02), o projeto contará também com tendas de apoio distribuídas pela via, onde serão entregues itens de segurança. Além disso, haverá a veiculação de mensagens nos painéis eletrônicos da Dutra, sinalização especial e a atualização da página exclusiva no site da concessionária com informações completas sobre a ação.

Ao todo, serão 19 tendas de orientação montadas entre Arujá, em São Paulo, e Resende, no Rio de Janeiro, disponíveis a partir das 6h da próxima segunda-feira (06). Esses pontos funcionarão 24 horas por dia até 12 de outubro.

Nos locais, os romeiros receberão instruções de promotores sobre a rota recomendada pela concessionária e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de itens de segurança, como coletes refletivos e adesivos. Haverá ainda outras quatro tendas na Rota da Luz, também voltadas para orientar os peregrinos.

Projeto Romaria Segura

O projeto desenvolvido pela RioSP pretende assegurar a travessia dos romeiros, que estão sujeitos a acidentes, inclusive fatais, ao caminharem às margens de uma das rodovias mais movimentadas do país.





As ações de prevenção incluem reuniões com dioceses, com a PRF e com caminhoneiros, além de manter comunicação direta com grandes grupos de romeiros. A RioSP conta com parceria com o Santuário Nacional de Aparecida e com as delegacias policiais do trecho (São Paulo, Guarulhos, São José dos Campos, Roseira e Resende).

"Nós estamos muito animados com a realização das ações, que têm como propósito principalmente trazer segurança para aqueles que estão em um momento de fé” , destaca Carla Fornasaro, diretora-presidente da RioSP.