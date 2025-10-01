Reprodução/CCRRioSP Trecho da Dutra, em São José dos Campos, que será interditado

A rodovia Presidente Dutra (BR-116) será parcialmente interditada para obras, a partir desta quarta-feira (1), no trecho de São José dos Campos, em uma alça de acesso pela avenida Jorge Zarur e em passarelas da rodovia.

As intervenções estão previstas por cerca de 90 dias, de acordo com a CCR RioSP, concessionária responsável pela via.



Será fechada a alça de acesso da Avenida Jorge Zarur (Avenida Mario Covas) para a Marginal Norte (sentido RJ), próximo ao km 149.



A intervenção é necessária para a obra de contenção de um muro armado para ampliação da marginal existente da BR-116, segundo a empresa.



Será necessário interditar ainda a faixa direita da marginal Dutra, no trecho referente à obra.



Os motoristas que seguem da região sul com destino a Dutra deverão optar por rotas alternativas pela Rodovia dos Tamoios ou Anel Viário.



Por conta da peregrinação religiosa na rodovia neste período que antecede o dia de Nossa Senhora Aparecida, será feita a implantação de barreiras rígidas de concreto em todo o trecho de intervenção para a segurança dos pedestres.



A Via Dutra é caminho para milhares de devotos da santa que seguem a pé até o Santuário Nacional de Aparecida (SP).



Passarelas



Outra intervenção acontece em passarelas localizadas na Via Dutra.

Para realizar adequações de infraestrutura no km 149, a concessionária irá bloquear o acostamento da pista local, sentido Rio de Janeiro, de 1º de outubro até 29 de dezembro.







Já no sentido São Paulo, será necessária a interdição da faixa zebrada da pista local durante o mesmo período.



Durante as atividades no km 150, será necessário interditar a faixa 1 (da esquerda) da pista local, sentido Rio de Janeiro, de 6 de outubro a 21 de novembro.



E no sentido São Paulo, haverá interdição da faixa zebrada da pista local de 1º de outubro até 21 de dezembro.



No período das atividades, todo o local estará sinalizado e com as indicações dos bloqueios. Em caso de chuva os serviços podem ser adiados ou interrompidos.