Divulgação/CCR RioSP Transporte de carga impacta trânsito na Via Dutra

O transporte de uma carga especial de mais de 800 toneladas está previsto para descer a Serra das Araras, na Via Dutra, no próximo domingo (14). O conjunto transportador está estacionado em Piraí, no Sul Fluminense, há mais de uma semana devido às condições climáticas.

Considerada a carga mais pesada que já passou pela rodovia Presidente Dutra, o transporte exige cautela devido suas dimensões. O conjunto transportador saiu de Guarulhos, São Paulo, e tem como destino o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde vai embarcar rumo à Arábia Saudita em um navio cargueiro.

Impactos

Após o cancelamento do fim de semana passado, devido às condições climáticas e a questões de segurança, o deslocamento foi remarcado para este domingo.

A ideia é que o conjunto de 59 eixos e 890 toneladas seja transportado com cautela na serra, que contém trechos sinuosos. Para isto, é preciso um dia de baixo fluxo de veículos e clima favorável.

A mobilização para a logística começa no dia anterior, no sábado (13). Os motoristas que precisam passar pela via devem programar suas viagens com antecedência, respeitar a sinalização e os limites de velocidade. Profissionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária da via estarão posicionados ao longo da serra para garantir a segurança.

Conjunto transportador

Para deslocar a carga especial pesada, foi mobilizado um conjunto transportador de 135 metros de comprimento e seis de largura, com 59 eixos ao todo. Como comparação, para transportar essa mesma carga seriam necessários 38 caminhões de três eixos, segundo a concessionária.





Por conta das dimensões, o deslocamento da carga precisou ser organizado em etapas e realizado em horários específicos, com o objetivo de minimizar os impactos no tráfego e garantir a segurança dos usuários.

O transporte da carga conta com a autorização e escolta da PRF. Ele é feito desde o final de julho.