Rovena Rosa/Agência Brasil Sudeste terá aumento gradual no volume de chuvas durante a primavera

Depois de um inverno seco no interior do país, principalmente em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, a Primavera, que começa nesta segunda-feira (22), deve marcar o retorno das instabilidades nessas regiões. É o que indicam as análises da Tempo OK, principal consultoria meteorológica do Brasil, encaminhadas ao iG.





Confira: calor e ar seco marcam o domingo em grande parte do Brasi l



A estação, que faz a transição entre o inverno e o verão, deve registrar aumento gradual das chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste, contribuindo para elevar os índices de umidade relativa do ar (UR), que chegaram a níveis críticos durante o inverno. Em Goiás, por exemplo, a UR chegou a apenas 13% na primeira semana de setembro.

Temporais concentrados no Sul

De acordo com Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo OK, até meados de outubro as chuvas devem se concentrar mais ao Sul do país, com avanço lento para o Brasil central.

A partir da segunda metade do mês, a instabilidade tende a aumentar, especialmente na faixa litorânea do Sudeste e de forma irregular no interior do país. A expectativa é de precipitações entre a média e levemente acima dela nessas regiões.

Em novembro, a chuva deve se intensificar no norte do Sudeste, com volumes acima da média em estados como Minas Gerais, Goiás, Tocantins e no interior do Nordeste. Para dezembro, auge do período chuvoso, a precipitação está prevista para se deslocar para áreas como São Paulo e Mato Grosso do Sul.

“As outras regiões devem apresentar pancadas isoladas e irregulares, com volumes próximos à média ao final da primavera” , destaca a porta-voz ao Portal iG.

Expectativa de calor intenso

Lara Pinheiro/Portal iG Calor deve aumentar conforme se aproxima do verão





Com relação às temperaturas, a primavera tende a registrar extremos, sobretudo no Centro-Oeste. Segundo Sassaki, eventos de calor intenso são esperados, mas não devem ser prolongados.

No geral, as temperaturas ficarão entre a média e acima da média no Sul, interior de São Paulo e Minas Gerais, Centro-Oeste, Nordeste e em grande parte da região Norte. Já no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a alta umidade deve impedir que o calor seja tão intenso.

“Vale destacar que não estão descartadas ondas de calor, mas, ao final da estação, a previsão é que as máximas fiquem próximas da média” , reforça a especialista.

Alívio com a volta da chuva

O retorno das chuvas é aguardado com otimismo por setores que dependem diretamente do clima. No setor elétrico, a expectativa é de melhora gradual nos reservatórios do Sudeste.





“No entanto, inicialmente, a precipitação servirá para aumentar a umidade do solo e diminuir o ritmo de queda do nível dos reservatórios. Somente com a chuva de verão é que normalmente o nível aumenta” , afirma Celso Oliveira, meteorologista da Tempo OK.

Para o agronegócio, a previsão é de que a partir da segunda quinzena de outubro, a chuva se intensifique e mantenha frequência o suficiente para impulsionar o plantio em boa parte do país. A ressalva fica para a Região Sul, onde há risco de estiagens no fim da primavera, o que pode comprometer a soja no Paraná e o milho no Rio Grande do Sul.