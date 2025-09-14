Fernando Frazão/Agência Brasil Setembro deve ter onda de calor

O domingo (14) será de tempo firme e abafado em boa parte do país. A massa de ar quente e seco continua predominando sobre o Centro-Oeste, interior do Nordeste, Norte e Sudeste, elevando as temperaturas e derrubando a umidade relativa do ar.

No Centro-Oeste, o calor deve passar facilmente dos 38 °C em cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, o que aumenta o desconforto térmico e preocupa em relação à saúde e ao agronegócio. No Nordeste, áreas do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia enfrentam máximas entre 35 °C e 40 °C, com noites quentes e pouca chuva. Apenas a faixa leste da região pode ter nebulosidade e pancadas passageiras.

Já no Sudeste, o cenário é parecido: sol forte, calor acima da média e sensação de secura, especialmente no interior. No Sul, o tempo é mais ameno, mas com variações conforme o estado.

Sul



Depois de um sábado marcado por temperaturas extremas — com mínimas de 3,2 °C em cidades como Getúlio Vargas e Monte Alegre dos Campos e máximas que passaram dos 32 °C em municípios do Noroeste —, o tempo firme começa a perder força no Rio Grande do Sul. A informação é da Metsul.

Neste domingo (14), o sol ainda aparece em boa parte do estado, mas a nebulosidade aumenta e há previsão de chuva em setores do Oeste, Centro e Noroeste. Em algumas áreas, a instabilidade começou já na madrugada e deve se espalhar pela manhã, embora o sol ainda consiga aparecer em diferentes pontos.

A chuva não será generalizada, mas em locais isolados pode vir acompanhada de trovoadas e até granizo. Já na Metade Leste, incluindo Grande Porto Alegre, Litoral Norte e parte da Serra, o tempo permanece mais aberto, com sol entre nuvens.

Temperaturas previstas em 10 capitais neste domingo (14), segundo o Climatempo: