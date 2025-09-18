Herdeira grega morre após ser picada por inseto
Uma jovem herdeira grega, de 28 anos, morreu em Londres após sofrer complicações graves provocadas por uma picada de inseto. O caso envolvendo  Marissa Laimou aconteceu no dia 11 de setembro, segundo veículos da imprensa britânica e grega.

De acordo com a mãe, Bessy Laimou, a filha começou a apresentar febre, tontura e coceira três dias antes da morte. Ela chegou a procurar atendimento médico em dois hospitais da capital inglesa, mas foi liberada em ambas as ocasiões. Um dia após receber alta, foi encontrada sem vida pela governanta em seu apartamento.

A família afirma que o diagnóstico final foi choque tóxico causado pela picada, embora o tipo de inseto ainda não tenha sido identificado. O hospital que prestou atendimento reconheceu falhas no procedimento e abriu uma investigação interna.

Marissa havia enfrentado recentemente um câncer de mama e estava em remissão, o que tornou a morte ainda mais difícil para familiares e amigos. “Minha filha sobreviveu ao câncer e morreu por causa de um inseto” , desabafou a mãe em entrevista à imprensa grega.

Descrita como gentil, talentosa e apaixonada pelo teatro, Marissa vinha se dedicando a projetos artísticos em Londres. Ela havia participado de uma montagem de Romeu e Julieta e planejava novas produções. Integrante de uma das famílias mais ricas da indústria marítima da Grécia, a jovem era considerada uma figura promissora no meio cultural.

A família aguarda a conclusão da autópsia, que deve confirmar a causa da morte.

