Reprodução Chuva será mais intensa no Sudeste

A quarta-feira (17) será marcada por contrastes no tempo em diferentes regiões do país. No Sul, o predomínio de uma área de alta pressão vai garantir sol e calor em grande parte dos estados, enquanto o Sudeste e o Nordeste seguem com instabilidades provocadas pela circulação de ventos úmidos do oceano, de acordo com o Clima Tempo.

No Rio Grande do Sul, o dia começa com formação de nevoeiros em várias cidades, mas a nebulosidade perde força com a chegada do sol. Ao longo do dia, as temperaturas sobem rapidamente, com calor mais intenso nas missões, no oeste e no planalto gaúcho.

Em Santa Catarina e no Paraná, o cenário será parecido: tempo firme na maior parte do território e temperaturas em elevação. Apenas algumas áreas costeiras, no litoral norte catarinense e paranaense, podem ter chuva fraca e isolada. No interior do Paraná, os termômetros podem alcançar os 35 °C durante a tarde.

No Sudeste, a circulação de ventos marítimos mantém as pancadas de chuva no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na zona da mata mineira. Nessas regiões, o céu fica mais fechado e a instabilidade começa ainda pela manhã, com chance de chuva forte localizada entre o norte fluminense e o sul capixaba. No litoral paulista, há possibilidade de pancadas rápidas, mas sem risco de temporais. Nas demais áreas de São Paulo e de Minas Gerais, a previsão indica chuva isolada, mas o calor volta a se destacar ao longo do dia.

No Centro-Oeste, a umidade favorece pancadas de chuva em boa parte de Mato Grosso e no oeste de Mato Grosso do Sul, com risco de raios e trovoadas. Áreas do centro e leste sul-mato-grossense e do sul de Goiás também podem ter instabilidade, embora de forma mais isolada. Nas demais regiões, o tempo permanece seco e quente, com alerta para baixa umidade em Goiás e no Distrito Federal, elevando o risco de incêndios em vegetação.

No Nordeste, os ventos que sopram do oceano seguem alimentando nuvens carregadas no litoral da Bahia, de Alagoas e de Pernambuco. Nessas áreas, as pancadas podem variar entre fraca e moderada intensidade. A instabilidade também pode avançar de forma isolada até o agreste baiano. Já no interior do Nordeste e na faixa norte, o tempo firme predomina, com sol forte, ar seco e risco elevado de queimadas no sertão.

No Norte, as instabilidades continuam ativas sobre o Amazonas, o Acre e Rondônia, provocando temporais em vários pontos. O sul de Roraima e o oeste do Pará também registram chuva forte. Por outro lado, o Tocantins e o Amapá devem ter um dia de tempo aberto, com muito calor e umidade baixa durante a tarde, especialmente no Tocantins.