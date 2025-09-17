Paulo Pinto/Agência Brasil Tendência é de chuva, depois de muitas semanas de tempo seco

A previsão meteorológica traz boas notícias para as regiões do país que há semanas sofrem com a estiagem. Deve chover nos próximos 10 dias no Brasil e deverá ser a mais ampla precipitação em meses.

A informação é da MetSul Meteorologia, que divulgou uma previsão detalhada da chuva para o Brasil, de Norte Sul.



Em relação à região Norte, o instituto destaca que a região deixou em maio o período chuvoso do ano, que se denomina de inverno amazônico. É o período do calendário em que há uma maior concentração das chuvas, começando em dezembro.

Normalmente, estes meses concentram 60% a 70% da precipitação do ano.



Com isso, a região está sob o chamado verão amazônico, que traz uma forte redução das precipitações e tempo mais seco, principalmente em áreas mais ao Sul da região da Amazônia Legal.



Ocorre que, a despeito do verão amazônico, tem chovido mais do que o normal em muitas áreas, em particular em Roraima e partes do Amazonas.

Nos próximos dez dias, as precipitações podem ser volumosas para esta época do ano no Amazonas, Acre e Sul do Pará.



Deve voltar a chover, segundo a MetSul, após vários meses, em muitas cidades do Tocantins.

Precipitação na costa do Nordeste



Na região Nordeste, grande parte da precipitação se concentra perto da costa.



Mais para o interior, a chuva é muito irregular e mais concentrada na Bahia. O Piauí, o Maranhão e o Ceará, em especial, devem ter muito pouca chuva no período.



Chuva no Centro-Oeste



Na região Centro-Oeste, depois de meses de tempo seco, a chuva vai atingir grande parte da região, de acordo com previsão divulgada pela MetSul.

Cidades que não registram precipitação desde maio, finalmente, terão água, como Brasília e municípios do Distrito Federal.

Os volumes localmente podem ser até altos, especialmente no estado do Mato Grosso.



Fim de semana chuvoso no Sudeste



Na região Sudeste, igualmente, pode chover em muitos pontos nos próximos dias, em especial neste fim de semana e no começo da semana que vem, com um sistema de instabilidade de grande dimensão que afetará o Centro-Sul do Brasil.













São Paulo, principalmente no interior, tem enfrentado estiagem severa e altas temperaturas, com muitos incêndios em vegetação.

Deve até chover forte em algumas áreas. A chuva vai atingir todo ou quase todo o estado, além do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e a grande maioria das cidades mineiras.



Grandes acumulados no Sul



Finalmente, na região Sul, a tendência é de muita chuva nos próximos dias com áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de uma frente fria no começo da semana que vem.



Acumulados perto e acima de 100 mm são esperados em pontos dos três estados com marcas de 100 mm a 200 mm em setores da metade norte gaúcha e de Santa Catarina.





