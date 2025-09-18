Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Fim de semana terá temperaturas altas e baixa umidade do ar; chuva chega no domingo à noite

O tempo no estado de São Paulo, entre sexta-feira (19) e domingo (21), será marcado por predomínio de sol, temperaturas elevadas e queda acentuada da Umidade Relativa do Ar (URA), com índices críticos, inferiores a 20% em diversas localidades e podendo atingir valores próximos de 12%.

Já no domingo à noite, com a chegada de uma frente fria, o tempo vai mudar.



O alerta foi feito pela Defesa Civil estadual, com base nos modelos meteorológicos mais recentes.



As condições que estão sendo esperadas para o fim de semana favorecem a intensificação da sensação de calor e abafamento, além de aumentar o risco de incêndios florestais e queimadas em áreas de vegetação.



Por essa razão, o Gabinete de Crise da Operação SP Sem Fogo, que foi instalado no início desta semana no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Palácio dos Bandeirantes, seguirá mobilizado até domingo, realizando monitoramento permanente em todas as regiões do Estado.



Tempo na sexta-feira



Ainda de acordo com a Defesa Civil, na sexta-feira (19), um corredor de umidade proveniente da região Amazônica poderá se aproximar do Estado de São Paulo, gerando pancadas de chuva rápidas e localizadas nas regiões de São José do Rio Preto, Franca, Barretos e Ribeirão Preto, acompanhadas de rajadas de vento.



No sábado (20), o predomínio será de sol e tempo seco em praticamente todo o território paulista.



Frente fria traz chuva no domingo



No domingo (21), o dia será de calor intenso, tempo abafado e umidade relativa do ar em níveis críticos.



Durante a noite, entretanto, está prevista a aproximação de uma frente fria, que poderá provocar chuvas fortes, rajadas de vento, descargas elétricas e risco de granizo em pontos isolados.



"A entrada desse sistema atmosférico contribuirá para elevar a umidade e reduzir o risco de incêndios a partir do início da próxima semana, embora haja possibilidade de transtornos em áreas vulneráveis", adverte a Defesa Civil, em comunicado.



O órgão também divulgou as condições previstas por regiões do Estado. Confira



• Região Metropolitana da Capital Paulista: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 32°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Baixada Santista: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Vale do Paraíba: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 32°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Litoral Norte: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Serra da Mantiqueira: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 16°C e máxima de 23°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Vale do Ribeira: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 36°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Região de Itapeva: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 31°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Regiões de Sorocaba e Campinas: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto: Pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.







• Região de São José do Rio Preto: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 24°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Região de Bauru e Araraquara: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Região de Araçatuba: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.



• Regiões de Presidente Prudente e Marília: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.