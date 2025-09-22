Reprodução/redes sociais Jovem foi encontrada morta em uma casa em construção

A jovem modelo de 16 anos, Gabrielly Moreira, foi encontrada morta na madrugada da última sexta-feira (19) em uma casa em construção, após sair na noite anterior com os amigos para um bar. O caso aconteceu no município de Pedra Branca, no interior do Ceará, cidade em que a adolescente vivia e mantinha o título de "Rainha da Cavalgada".

Os amigos que estavam com ela relataram que Gabrielly havia passado mal antes de morrer, sem explicar como ela foi parar na obra. A causa da morte ainda não foi descoberta, e deve ser definida após conclusão do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefose), segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do estado.

O que se sabe até o momento

A adolescente saiu na noite de quinta-feira (18) para um bar com três amigos, sendo eles uma mulher de 18 anos e dois adolescentes, de acordo com o g1. Na madrugada de quinta para sexta-feira, a mãe e o padrasto de Gabrielly foram acordados pelos colegas da jovem, informando que ela teria passado mal.

O Samu chegou a ser acionado, mas a modelo já estava sem vida, em uma casa em construção sem vínculo com qualquer um dos quatro jovens.

Testemunhas ouvidas pela polícia contaram que ela saiu do bar andando normalmente. Os familiares relataram que os amigos deram diferentes versões do ocorrido, e que eles notaram hematomas roxos no corpo de Gabrielly. As informações foram obtidas pelo UOL.

Rainha da Cavalgada

Reprodução/Instagram Gabrielly compartilhava fotos como modelo nas redes sociais





Gabrielly Moreira, modelo e estudante, compartilhava as duas carreiras nas redes sociais. Ela foi eleita a "Rainha da Cavalgada" de Pedra Branca em agosto deste ano, e costumava participar de concursos e beleza na região.

A prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos, lamentou a morte da jovem através de post nas redes sociais. "Sua presença sempre foi sinônimo de alegria, carisma e dedicação, tornando-se um exemplo para a juventude e para toda a comunidade" , destacou a pasta.

A escola Elza Gomes Martins, onde a jovem estudava, também lamentou a morte. "Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação que marcaram sua convivência entre colegas, professores e toda a comunidade escolar" , disse em nota.





O Portal iG tenta contato com a Polícia Civil do Ceará para atualizações sobre o caso. Esta reportagem será atualizada assim que tivermos um retorno.