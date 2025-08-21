Turistas de cruzeiro morrem afogados em resort milionário

Um passageiro de cruzeiro relatou os momentos dramáticos em que turistas tentaram salvar um homem que se afogava no recém-inaugurado Celebration Key, resort privado de US$ 600 milhões (R$ 3.289.920.000) da Carnival Cruise, nas Bahamas. As informações são do NY Post.
O americano John Kopta, do Arkansas, aproveitava férias com a esposa na praia paradisíaca de Grand Bahama quando, pouco antes do meio-dia de 15 de agosto, notou um mergulhador imóvel no fundo da água rasa. Sem hesitar, correu para ajudar.
“Sou pai e avô, e quando a adrenalina vem, você não pensa em nada”, disse Kopta à emissora 5News.
Ele, a esposa e outro visitante conseguiram puxar o homem de 79 anos para fora da água.
Segundo Kopta, equipes de salva-vidas e socorristas chegaram rapidamente e iniciaram manobras de reanimação.
“Vi cerca de dez salva-vidas cercando a cena, enquanto outros tentavam reanimá-lo. Achei que tinham feito de tudo”, contou. Apesar dos esforços, o idoso não resistiu e foi declarado morto pouco depois.
A tragédia não parou por aí. Horas mais tarde, uma turista americana de 74 anos também se afogou em uma das lagoas artificiais do complexo, de acordo com a polícia local.
Em nota, a Carnival confirmou os dois incidentes:
“Nossos salva-vidas e equipe médica responderam a duas emergências distintas, uma na lagoa e outra na praia. Infelizmente, ambos os hóspedes faleceram.”
Os corpos foram encaminhados para exames que devem esclarecer a causa das mortes. As vítimas viajavam com familiares em dois navios diferentes da companhia: o Mardi Gras e o Carnival Elation.
O Celebration Key foi inaugurado em 19 de julho e é apresentado como um destino exclusivo para passageiros da Carnival. O espaço conta com cinco atrações principais, incluindo a maior lagoa de água doce do Caribe, além de uma piscina infinita de 1.000 m² no Pearl Cove Beach Club.