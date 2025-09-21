Victor Vilela morreu durante competição em praia de Camocim.
O instrutor e atleta de kitesurf Victor Vilela morreu, neste sábado (20) durante uma competição no Tatajuba Kite Festival 2025, em Camocim, no litoral norte do Ceará. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, o jovem se afogou durante uma prova.

Por meio das redes sociais, a organização anunciou o cancelamento do evento.


"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de um dos participantes. Em respeito à sua família e amigos, a organização cancela integralmente o evento. Estamos consternados. Equipe, atletas e parceiros estão em luto. Manifestamos nossas sinceras condolências - nossa solidariedade e respeito estão com os envolvidos."

A Delegacia de Camocim investiga o caso.

