Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu em julgamento no STF

Os advogados de defesa d o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o ex-presidente deixe a prisão domiciliar para fazer uma nova cirurgia, desta vez, para retirada de lesões cutâneas.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por descumprir medidas cautelares, e precisa de permissão para sair de casa.

O pedido médico é assinado por Cláudio Birolini, chefe da equipe de cirurgia do Hospital DF Star, em Brasília, e as lesões seriam "pequenas manchas marrons regulares na pele".

No laudo da equipe médica que solicitou a cirurgia, segundo informações da CNN Brasil, o código indicado para o procedimento é o de "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus", uma cirurgia para remover lesões da pele.

Os motivos indicados no laudo foram um nevo melanocítico do tronco (uma pinta) e uma neoplasia de comportamento incerto, ou seja, um tumor que pode ser definido como benigno ou maligno e por isso requer remoção para análise.

Em julgamento

Caso seja autorizado, o procedimento será realizado dois dias após o término do julgamento da ação penal da trama golpista, na qual o ex-presidente é réu por possível tentativa de golpe de Estado.

O procedimento está agendado para o próximo domingo (14).



Os ministros do STF devem concluir seus votos para condenar ou absolver os acusados, bem como determinar as eventuais penas, nesta sexta-feira (12).



O procedimento será feito no Hospital DF Star e, ainda segundo o laudo médico, Bolsonaro deve receber alta no mesmo dia.





No documento enviado ao Supremo, o médico afirma que a cirurgia deverá ser realizada em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia



Se o ministro aprovar a solicitação, Bolsonaro deixará a prisão domiciliar pela segunda vez. Na primeira, ele visitou o mesmo hospital para exames.