Reprodução/X Tarcísio radicalizou no discurso em defesa da anistia

Tarcísio de Freitas (Republicanos) mudou a fantasia. Saiu de cena o personagem de perfil técnico e moderado e entrou o cosplay de Jair Bolsonaro (PL).

Foi com este figurino que ele subiu ao carro de som neste domingo, dia Sete de Setembro, dia da Independência, durante a manifestação convocada por Silas Malafaia em apoio ao ex-presidente.

Tudo isso a dois dias do reinício do julgamento da trama golpista, da qual Bolsonaro é apontado como o principal arquiteto.

“Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como (Alexandre de) Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país”, discursou o governador diante de quase 44 mil pessoas na Avenida Paulista.

Quem bate cartão por lá ano a ano deve ter sentido o déjà vu. Quatro anos antes, no 7 de setembro de 2021, Bolsonaro fez discurso parecido. Mandou Alexandre de Moraes sair da frente da sua turma e o chamou de “canalha”.

“Deixa de oprimir o povo brasileiro", disse o então presidente, que não imaginava ter de pedir desculpas ao algoz quando foi interrogado em seu próprio julgamento.

O uso sem pudor do figurino do ex-chefe rendeu a Tarcisio uma invertida do decano do STF, ministro Gilmar Mendes. “O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo”.

Não dá pra dizer que o ex-ministro de Bolsonaro não sabia onde estava mexendo.

Ele era criticado pelos seguidores do ex-chefe por não se engajar na campanha pela anistia nem atacar o STF como se deve – isso na cartilha da turma.

Neste domingo, recebeu elogios até do dono da festa, o pastor Silas Malafaia.

Foi chamado de “leão” da anistia. E ouviu o líder da turba dizer que não é hora de discutir quem será o candidato à Presidência do campo bolsonarista.

Malafaia parecia reservar uma cadeira especial ao chefe do executivo paulista.

Na mesma avenida, os apoiadores estendiam uma bandeira norte-americana como gratidão a todos os sofrimentos causados por Donald Trump ao Brasil. Talvez os patriotas tenham confundido a data. A independência do país de coração é celebrada em 4 de julho.

Não importa.

Com o novo figurino, Tarcísio parece mesmo pronto para concorrer à Presidência. Dos Estados Unidos. Trump que se cuide.

