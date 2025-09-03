Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil Alexandre de Moraes no 2º dia do julgamento do núcleo crucial da trama golpista





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete réus que integram o núcleo crucial da trama golpista terão que aguardar até a próxima sexta-feira (12), para saber se serão condenados ou absolvidos, por supostamente tantarem dar um golpe de Estado.

Como já estava previsto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu no começo da tarde desta quarta-feira (3), o julgamento do núcleo que reúne os principais cabeças do plano que impediria a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e manteria Bolsonaro no poder.

O presidente da Turma, ministro Cristiano Zanin, marcou a retomada do julgamento para as 9h da terça-feira (9) . Além da sessão do dia 9, Zanin reservou outros dois dias (10 e 12 de setembro) para concluir o caso.

Voto

O primeiro ministro a votar será Alexandre de Moraes, por ser o relator da ação penal.

Ele vai analisar questões preliminares levantadas pelas defesas de Jair Bolsonaro e dos demais acusados, nesta terça (2) e quarta-feira (3).

Entre elas estão pedidos de nulidade da delação premiada do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e um dos réus do núcleo crucial.

Moraes vai analisar também pedidos para retirar o caso do STF, as alegações de cerceamento de defesa, além das solicitações de absolvição.

O relator poderá solicitar que a Turma delibere imediatamente sobre a questões preliminares ou deixar a análise desses quesitos para votação conjunta com o mérito.

Após a análise das questões preliminares, Moraes se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena.

Na sequência, votarão os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin.

A expctativa é de que a leitura dos votos de cada ministro, seja pela condenação ou absolvição e, em caso de condenação, de votos relacionados à fixação de penas, demore, em média, cerca de 3 horas.

Por isso, é muito improvável, que o desfecho do julgamento se dê antes da sexta-feira (12).

(*) Com informações da Agência Brasil