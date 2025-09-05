Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Alexandre de Moraes, relator da Ação Penal 2668 no STF, quer a sessão extraordinária para concluir o caso na próxima semana

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou nesta sexta-feira (5) uma sessão extraordinária da Primeira Turma da Corte para julgar o núcleo crucial (núcleo 1) da trama golpista, integrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por outros sete acusados de tentar dar um golpe de Estado.

Na solicitação enviada ao presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, Moraes indicou a necessidade da sessão extra ser marcada para a próxima quinta-feira (11).

Incialmente, o ministro havia reservado sessões para os dias 9, 10 e 12 de setembro.

O julgamento foi iniciado nesta semana, após as manifestações do próprio Moraes e do chefe da Procuradoria Geral da República (PGR), Paulo Gonet, que pediu a condenação dos oito réus na Ação Penal (AP) 2661 que apura os crimes da tentativa de golpe. Logo em seguida, os advogados dos acusados fizeram as sustentações orais em favor de seus clientes.

O futuro dos acusados começará a ser decidido a partir da próxima sessão da Primeira Turma, agendada para as 9h da próxima terça-feira (9).

Nesse dia, os cinco ministros do colegiado (Alexandre de Moraes, relator; Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma; Cármen Lúcia; Luiz Fux e Flávio Dino) vão iniciar a votação de um julgamento que poderá se tornar histórico, com a condenação de Bolsonaro e os demais acusados, entre eles (quatro generais e um almirante), a mais de 30 anos de prisão.