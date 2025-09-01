Reprodução/ EPR Via Mineira Transporte de carga especial de 540 toneladas seguirá pela BR-040

Uma carga especial de mais de 540 toneladas será transportada pela BR-040 a partir das 23h desta segunda-feira (1°). A operação seguirá ao longo da semana no trecho sob concessão da EPR Via Mineira, indo de Belo Horizonte em direção a Juiz de Fora (MG).

O conteúdo da carga é um transformador de grandes proporções, com 99,70 metros de comprimento, 6,90 metros de largura, 5,60 metros de altura e Peso Bruto Total Combinado ( PBTC) de 542,60 toneladas.

Por conta das dimensões, o deslocamento da carga precisou ser organizado em etapas e realizado em horários específicos, com o objetivo de minimizar os impactos no tráfego e garantir a segurança dos usuários.

O transporte da carga conta com a autorização e escolta da Polícia Rodoviária Federal ( PRF).





De acordo com a EPR Via Mineira, entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, a movimentação ocorrerá de forma prioritária na parte da noite . Mas a partir do trecho Lafaiete, o percurso deverá seguir no horário da manhã, isso porque o trecho dispõe de condições que permitem paradas programadas.

Segundo a concessionária, para as próximas semanas outras duas operações de cargas especiais estão previstas e terão detalhes comunicados com antecedência, porém devido a complexidade da operação, o cronograma poderá sofrer alterações.

Programação prevista

Segunda-feira (1ª) – 23h às 4h: km 543,8 (Olhos D’água) ao km 554,4 (PRF Nova Lima)

Terça-feira (2) – 20h às 4h: km 554,4 (PRF Nova Lima) ao km 606,8 (PRF Congonhas)

Quarta-feira (3) – 20h às 4h: km 606,8 (PRF Congonhas) ao km 639,8 (Posto Trevão, Lafaiete)

A partir de quinta-feira (4) – 8h às 16h: km 639,8 (Posto Trevão, Lafaiete) ao km 773 (Juiz de Fora)

A EPR Via Mineira orienta os motoristas a planejarem suas viagens e reforça que as condições da rodovia em tempo real estão disponíveis pelo telefone 0800 003 1040, pelo Canal do WhatsApp e pelo perfil oficial da rede social X (antigo Twitter): @eprviamineira.