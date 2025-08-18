EPR Via Mineira Carga gigante vai alterar trânsito na BR-040, entre Minas e Rio de Janeiro

Um transformador de 594 toneladas vai passar pela BR-040 nos próximos dias, entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A carga de 106 metros de comprimento, 6,60 de largura e 5,60 de altura vai sair de Betim (MG) em direção a Itaguaí (RJ), com escolta da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a concessionária EPR Via Mineira, responsável pelo trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG), que faz parte do trajeto, a operação vai dar prioridade para o transporte no período noturno, entre 20h e 4h, até a madrugada de sexta-feira (22).

De sexta-feira em diante, a partir de Juiz e Fora, o transporte vai ser feito durante o dia, entre 10h e 16h.

Carga vai ser transportada em baixa velocidade

Ainda de acordo com a EPR, no trecho da concessão, duas equipes vão monitorar o transporte.

A passagem deve ocupar duas faixas de trânsito, em baixa velocidade - em torno de 10 km/h.

''Por se tratar de uma operação de grande porte, o cronograma pode sofrer alterações em função de ajustes ou imprevistos ao longo do trajeto'' , informou a EPR.

Veja a seguir o cronograma enviado pela concessionária:





Segunda-feira (18) – km 544 (Olhos D’água - BH) ao km 554,4 (UOP PRF de Nova Lima)

Terça-feira (19) – km 554,4 ao km 589,5 (Posto Belvedere)

Quarta-feira (20) – km 589,5 ao km 626 (Conselheiro Lafaiete)

Quinta-feira (21) – km 626 ao km 639,8 (Posto Trevão)

Sexta-feira (22) – 22/08 –(10h às 16h): km 639,8 ao km 772,8 (Juiz de Fora - fim da concessão EPR Via Mineira)









O telefone para informações do trânsito neste trecho é o 0800 003 10140.

A Concer, responsável pelo trecho a partir de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, não se manifestou sobre a operação até a publicação desta reportagem. O telefone da Concer é o 0800 282 0040.