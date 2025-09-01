Divulgação Obra será uma das maiores de infraestrutura da história do país

O estado da Bahia iniciará a maior uma das maiores obras de infraestrutura da história do país a partir de 2026. A construção da Ponte Salvador-Itaparica, com 12,4 km de extensão sobre o mar, será a maior da América Latina e uma das maiores do mundo quando estiver concluída.

O consórcio chinês responsável pela obra confirmou o começo da construção para junho de 2026, após conclusão do projeto executivo e da plataforma provisória. O projeto terá um investimento de R$ 11 bilhões de duas empresas chinesas de construção.

O projeto

Divulgação Ponte será a maior da América Latina em extensão sobre a água





Segundo o site oficial da construtora da Ponta Salvador-Itaparica, o projeto prevê uma série de obras viárias para integrar a ligação entre os dois municípios. Em Salvador, serão construídos acessos entre os bairros da Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e dois túneis paralelos aos já existentes na Via Expressa.

A construção da ponte deve ocorrer em três etapas: um trecho de 4,6 km na aproximação da Ilha de Itaparica, outro de 6,9 km na chegada a Salvador e um trecho estaiado de 900 metros, com altura de 85 metros acima do nível do mar.

Na Ilha de Itaparica, está prevista ainda a implantação de um sistema viário de cerca de 30 km, ligando a cabeceira da nova via até a Ponte do Funil, com a construção de viadutos em três interseções. O projeto também inclui a recuperação e duplicação da BA-001, no trecho que vai de Cacha Prego até a Ponte do Funil.

Investimento

Além da dimensão do projeto, a ponte também se destaca pela participação de empresas da China. A construção ficará a cargo das gigantes mundiais da construção China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC), duas das maiores empresas de infraestrutura do mundo.





Ambas venceram juntas o leilão do projeto em dezembro de 2019, firmando contrato com o governo baiano em 2020. Em comparação com outras pontes, a da Bahia terá extensão próxima à da Vasco da Gama, em Portugal (12,3 km), e só ficará atrás de estruturas gigantes como a Ponte Incheon, na Coreia do Sul (21,3 km). Atualmente, a maior ponte do Brasil é a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, com 8,8 km de extensão sobre a água.

A ponte terá pistas duplas nos dois sentidos, com duas faixas de rolamento e uma terceira faixa usada como acostamento. Pela sua dimensão, a obra deve mudar a logística em toda a Bahia, encurtando em cerca de 250 km o percurso entre os dois municípios.