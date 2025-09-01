Divulgação/CCR RioSP Imagem de arquivo de carreta gigante na rodovia Presidente Dutra

A maior carreta já vista na Rodovia Presidente Dutra, com 135 metros de comprimento, seis de largura e mais de 800 toneladas, saiu de Barra Mansa, no Sul Fluminense, às 9h desta segunda-feira (1º). Ela transporta um transformador que tem como destino Arábia Saudita, no Oriente Médio.

O deslocamento vai alterar o tráfego da via, e os veículos deverão seguir em comboio atrás do conjunto. O Portal iG confirmou a informação com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A carga vai percorrer até o km 264 da Dutra e ficará estacionada em frente à base operacional da CCR RioSP, em Volta Redonda. Depois, fará um novo deslocamento até o km 239 e depois, para Seropédica. A concessionária não informou o horário deste trajeto nem a previsão de chegada ao Porto de Itaguaí.

A carreta tem 59 eixos e saiu de Guarulhos, em São Paulo, no dia 24 de julho. Todo o deslocamento conta com apoio da CCR RioSP e da PRF.

Segundo a PRF, após cruzar a fronteira no Rio, a escolta ficará a cargo da delegacia de Resende. O horário exato e o trecho do deslocamento têm chances de serem alterados devido ao trânsito e ao clima.





Mais de 50 profissionais participam da operação, com equipes da CCR RioSP das áreas de Operação e Engenharia de Tráfego. Há também representantes da transportadora, da embarcadora, da PRF e de agentes de trânsito.