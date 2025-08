Reprodução/ EPR Via Mineira BR-040, MG

Motoristas que circulam pela BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG) já contam com uma nova e permanente estrutura de apoio no km 745, em Santos Dumont (MG).

Entregue pela concessionária EPR Via Mineira, a Base de Serviço Operacional ( BSO) substitui o antigo contêiner improvisado utilizado antes do início da concessão e promete elevar o padrão de segurança e atendimento no trecho, um dos mais movimentados da Zona da Mata mineira.

A nova unidade opera 24 horas por dia e está equipada com instalações modernas tanto para os usuários da rodovia quanto para as equipes operacionais da concessionária.

O espaço oferece climatização, banheiros acessíveis, fraldário, bebedouro, sala de espera e estacionamento. Internamente, as equipes de atendimento médico, mecânico e de inspeção contam com alojamentos, refeitório e área de descanso, o que garante mais agilidade nas respostas a ocorrências.

Segundo o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli, a base em Santos Dumont representa uma das principais entregas dos primeiros 12 meses da concessão e atende a compromissos contratuais firmados com o poder público.

“Esse projeto foi desenvolvido para garantir funcionalidade e conforto aos usuários que viajam pela rodovia, além de reduzir o tempo de resposta em emergências, o que é fundamental para a segurança viária e para salvar vidas” , afirma Cavalli.





O que são as BSOs?

As Bases de Serviço Operacional são instalações de apoio posicionadas ao longo da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

Esses pontos de apoio oferecem banheiros, fraldário, bebedouro, sala de espera e totens de autoatendimento com informações sobre a rodovia e conexão direta com o Centro de Controle Operacional da EPR Via Mineira.

As unidades abrigam equipes técnicas especializadas de atendimento médico, mecânico, inspeção de tráfego e outras emergências.

Além da recém-inaugurada base em Santos Dumont, a rodovia já conta com estruturas similares em Nova Lima (km 568,8), Congonhas (km 609,8), Carandaí (km 660,3) e Barbacena (km 710). Com a nova base em funcionamento, o antigo ponto provisório instalado no km 748 será desmobilizado.

Investimentos e melhorias

Além da nova base de apoio em Santos Dumont, a EPR Via Mineira segue com uma série de melhorias ao longo da BR-040.

O pacote de requalificação inclui recuperação do asfalto, reforço na sinalização, intervenções estruturais em viadutos, pontes e passarelas, instalação de dispositivos de segurança e reforma de postos da Polícia Rodoviária Federal ( PRF).

Também foram incorporados novos equipamentos de limpeza, como a varredeira mecanizada, e iniciadas ações para revisar os limites de velocidade e instalar radares contratuais.