No novo episódio do quadro iGuilino - um guia pra quem mora em condomínio -, você vai ficar por dentro de tudo que envolve o uso de biometria facial e digital em portarias de condomínios.
O recurso é cada vez mais adotado como medida de segurança, mas levanta dúvidas importantes sobre direitos dos moradores e limites da administração condominial.
Para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos receber o advogado Luiz Fernando Plastino, especialista em Privacidade e Proteção de Dados e Direito de Informática.
Entre os temas que vamos abordar, estão:
- · O condomínio pode exigir que os moradores utilizem exclusivamente biometria (digital ou facial) para entrar no prédio?
- · Como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se aplica ao uso dessas tecnologias nos condomínios?
- · Se houver um roubo após falha do sistema, o condomínio pode ser responsabilizado judicialmente?
Além disso, vamos comentar casos reais de pessoas afetadas pelo uso da biometria em condomínios, o que a lei determina e como proceder em situações que envolvem o armazenamento de dados sensíveis ou eventuais problemas que inviabilizem o acesso ao imóvel.
