Tolo News/Reprodução Equipes de resgate entre os escombros de uma cidade atingida pelo terremoto

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a província de Kunar, no Afeganistão, na noite deste domingo (31), deixando cerca de 250 mortos e 500 feridos nos distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Manogi e Chapa Dara, segundo autoridades locais. As informações são do jornal local Tolo News.

O epicentro foi identificado pela Agência Geológica dos Estados Unidos (USGS) na cidade de Jalalabad.

Segundo a Autoridade de Preparação para Desastres Naturais em Kunar, diversas vilas do distrito de Nurgal foram soterradas, e há a suspeita de que centenas de pessoas ainda estejam presas sob a terra.

Os números de vítimas ainda não são definitivos, já que o contato com áreas remotas segue em andamento.

Equipes dos ministérios da Defesa, do Interior e da Saúde chegaram à região para auxiliar nos trabalhos.

Os feridos estão sendo transportados de helicóptero para o Hospital Regional de Nangarhar.

Moradores das áreas mais afetadas pedem ajuda para retirar sobreviventes e corpos entre os escombros.

Declaração das autoridades

O porta-voz do Emirado Islâmico do Afeganistão, Zabihullah Mujahid, afirmou que os representantes locais “ devem usar todos os seus recursos para resgatar a população ”.





Tremores sentidos em outras regiões

Após o terremoto inicial, foram registradas duas réplicas de magnitude 5,2 e uma de 4,7.

Além de Kunar, houve vítimas também nas províncias de Nangarhar e Laghman.

Os tremores foram sentidos em partes de Cabul e da província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa.

*Reportagem em atualização.