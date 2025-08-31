Advogada morre após acidente com caminhão de lixo no sul da Bahia
advogada Julie Evelyn Reis Dias Santos, de 27 anos, morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo sua motocicleta e um caminhão de lixo. A colisão ocorreu na noite da última sexta-feira (29), no bairro Jardim Primavera, em Itabuna, no Sul da Bahia. A profissional, apesar de ter sido socorrida, não resistiu aos ferimentos e faleceu no sábado (30), no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

De acordo com as informações apuradas pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, a advogada estava pilotando sua moto no bairro Jardim Primavera quando se assustou ao notar o caminhão de lixo. Relatos colhidos pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settran) indicam que o motorista do caminhão estava entrando em uma rua para realizar a coleta do lixo no momento em que a vítima descia uma ladeira.

A advogada chegou a frear, mas a motocicleta derrapou e ficou presa debaixo do caminhão. No local da colisão, foram encontradas marcas de frenagem, o que sugere que a vítima tentou parar o veículo.

Julie Evelyn foi prontamente atendida por uma equipe médica no local do acidente e encaminhada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. No entanto, mesmo com o atendimento, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte.

A 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna é a responsável pela investigação das circunstâncias da morte da advogada. De acordo com apurações da Settran, a possibilidade é que a advogada tenha perdido a direção do veículo, mas os fatos envolvendo a morte serão confirmado por meio do laudo da perícia, que ainda não está disponível. 

Nota de pesar OAB Itabuna

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Itabuna lamentou a morte da avogada. Em publicação nas redes sociais, a OAB  manifestou profundo pesar pelo falecimento de Julie Evelyn e expressou solidariedade aos familiares e amigos. 

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos" , disse a OAB subseção Itabuna por meio de nota. 


