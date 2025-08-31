Reprodução/Blog Verdinho Itabuna Advogada morre após acidente com caminhão de lixo no sul da Bahia

A advogada Julie Evelyn Reis Dias Santos, de 27 anos, morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo sua motocicleta e um caminhão de lixo. A colisão ocorreu na noite da última sexta-feira (29), no bairro Jardim Primavera, em Itabuna, no Sul da Bahia. A profissional, apesar de ter sido socorrida, não resistiu aos ferimentos e faleceu no sábado (30), no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

De acordo com as informações apuradas pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, a advogada estava pilotando sua moto no bairro Jardim Primavera quando se assustou ao notar o caminhão de lixo. Relatos colhidos pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settran) indicam que o motorista do caminhão estava entrando em uma rua para realizar a coleta do lixo no momento em que a vítima descia uma ladeira.

A advogada chegou a frear, mas a motocicleta derrapou e ficou presa debaixo do caminhão. No local da colisão, foram encontradas marcas de frenagem, o que sugere que a vítima tentou parar o veículo.

Julie Evelyn foi prontamente atendida por uma equipe médica no local do acidente e encaminhada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. No entanto, mesmo com o atendimento, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte.

A 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna é a responsável pela investigação das circunstâncias da morte da advogada. De acordo com apurações da Settran, a possibilidade é que a advogada tenha perdido a direção do veículo, mas os fatos envolvendo a morte serão confirmado por meio do laudo da perícia, que ainda não está disponível.

Reprodução/ OAB Itabuna Nota de pesar OAB Itabuna

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Itabuna lamentou a morte da avogada. Em publicação nas redes sociais, a OAB manifestou profundo pesar pelo falecimento de Julie Evelyn e expressou solidariedade aos familiares e amigos.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos" , disse a OAB subseção Itabuna por meio de nota.



