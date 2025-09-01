Reprodução/redes sociais Um grupo de pessoas tenta salvar os instrumentos

Uma balsa em que acontecia um show de pagode naufragou na orla de Salvador na tarde deste domingo (31). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os músicos e outras pessoas que estavam próximas pulam na água para tentar resgatar os instrumentos.

Segundo publicação do grupo O Cínico, que realizava apresentação na embarcação, ninguém ficou ferido. A balsa estava com superlotação, e o evento não seguia as normas da Marinha, informou a Capitania dos Portos da Bahia.

Balsa naufraga durante evento na Praia da Ribeira pic.twitter.com/EXFJdXftlz — Portal PS Notícias (@psnoticias1) September 1, 2025





Excesso de peso

O vocalista do grupo de pagode disse, em uma rede social, que a balsa onde acontecia o evento no mar estava com excesso de peso. Apesar de ressaltar que não houve afogamentos, ele lamentou a perda de alguns instrumentos e de equipamentos de som.

"Não teve ninguém machucado, ninguém afogado e o importante é isso. O restante a gente corre atrás e constrói. Vamos orar para Deus e construir tudo de novo. É marcha", publicou o artista.





A Marinha do Brasil explicou em nota ao Correio 24 horas que não foi previamente comunicada sobre a realização do show, que precisava de uma autorização para acontecer. A Força Armada afirmou que medidas serão adotadas para identificar os responsáveis e medidas cabíveis serão tomadas.