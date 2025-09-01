Uma balsa em que acontecia um show de pagode naufragou na orla de Salvador na tarde deste domingo (31). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os músicos e outras pessoas que estavam próximas pulam na água para tentar resgatar os instrumentos.
Segundo publicação do grupo O Cínico, que realizava apresentação na embarcação, ninguém ficou ferido. A balsa estava com superlotação, e o evento não seguia as normas da Marinha, informou a Capitania dos Portos da Bahia.
Excesso de peso
O vocalista do grupo de pagode disse, em uma rede social, que a balsa onde acontecia o evento no mar estava com excesso de peso. Apesar de ressaltar que não houve afogamentos, ele lamentou a perda de alguns instrumentos e de equipamentos de som.
"Não teve ninguém machucado, ninguém afogado e o importante é isso. O restante a gente corre atrás e constrói. Vamos orar para Deus e construir tudo de novo. É marcha", publicou o artista.
A Marinha do Brasil explicou em nota ao Correio 24 horas que não foi previamente comunicada sobre a realização do show, que precisava de uma autorização para acontecer. A Força Armada afirmou que medidas serão adotadas para identificar os responsáveis e medidas cabíveis serão tomadas.