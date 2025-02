Reprodução/Sacchelli O aço está presente na produção de diversos setores do dia a dia do brasileiro





Após o anúncio de Trump sobre as tarifas de importação do aço e alumínio pelos EUA, feito nesta segunda-feira (10), a importância do material no Brasil e no mundo teve destaque nos últimos dias. Metal composto por ferro e carbono, obtido por meio da siderurgia, a produção de aço é um forte pilar na economia brasileira.

O aço está entre os materiais mais utilizados no Brasil, constantemente associado pela população ao setor de construção civil, ao desenvolvimento de estruturas de grande porte e à utilização em maquinários pesados. Além de estar presente nesses setores, a liga metálica de ferro e carbono também é encontrada nos mais diversos componentes do nosso cotidiano.

O material integra itens essenciais de uso doméstico, transportes, infraestrutura, energia e até mesmo bem-estar, apresentando um consumo anual per capita de em média 220 kg, em nível mundial, de acordo com a Associação Latino-Americana de Aço (Alacero).

No Brasil, o aço tem uma produção de em média 30 milhões de toneladas por ano em território brasileiro, aponta informações do Instituto Aço Brasil (IAB).

Produção de carros

A produção de carros é conhecida pela utilização de aço nacional





Para a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), o uso do aço em setores como o de produção de energia e montagem de carros apresenta destaque na segurança do brasileiro.

Em veículos, os aços mola de alta resistência estão presentes no cinto de segurança, por exemplo. O material é especialmente projetado para suportar altas cargas de tensão e compressão, garantindo que o componente de segurança do carro permaneça firme e funcione corretamente em situações de colisão.

Sem eles, os cintos de segurança poderiam se romper facilmente, comprometendo a segurança dos ocupantes do veículo em acidentes.

Sustentabilidade

O aço, transportado em trens, também está presente nos próprios trilhos





Com a crescente demanda por produtos de tecnologia mais sustentáveis, o desempenho dos motores elétricos passou a ser uma característica relevante, que depende crucialmente da eficiência de seus componentes. Esse trabalho inclui as tiras de aço elétrico de espessura mínima.

As tiras de aço elétrico são utilizadas em motores para as mais diversas aplicações, de veículos a eletrodomésticos, e possibilitam reduzir perdas energéticas, garantindo uma operação mais eficiente e sustentável.

Embora não recebam muita atenção na maioria das vezes, as tiras de aço elétrico têm uma importância crucial na busca por um futuro mais sustentável. Elas impulsionam inovações e aprimoram a eficiência tanto nos sistemas de propulsão elétrica quanto na geração de energia limpa.





Outros segmentos do dia a dia

Segundo a ABM, o aço está presente no dia a dia dos brasileiros em vários outros segmentos, como eletrodomésticos, utensílios e infraestrutura urbana. Confira: