Avião do McDonald’s virou atração turística

Em Taupō, na Nova Zelândia, um McDonald’s  se tornou atração turística mundial ao incorporar um avião Douglas DC-3 de 1943 como salão de refeições. Os clientes podem subir por uma escada traseira, entrar na fuselagem e comer em mesas para até 20 pessoas. O cockpit original foi preservado e hoje funciona como peça de museu, separado por um vidro. As informações são do passageiro de Primeira.

O pedido é feito no restaurante anexo e levado para dentro da aeronave, que ganhou o apelido de “Avião do McDonald’s”.

A longa história do DC-3 “George Bolt”

O avião tem uma trajetória marcante. Fabricado em 1943 nos Estados Unidos, serviu como aeronave militar na Segunda Guerra Mundial e, depois, como transporte comercial na Austrália e na Nova Zelândia. Batizado de “George Bolt”, em homenagem a um pioneiro da aviação local, passou por várias companhias aéreas, fez leasing para a Fiji Airways e terminou a carreira como avião agrícola, pulverizando lavouras até 1984.

No total, acumulou mais de 56 mil horas de voo antes de ser aposentado.

De concessionária a McDonald’s

Nos anos 1980, o DC-3 foi rebocado até Taupō para servir de chamariz de uma concessionária chamada Aeroplane Car Company. Em 1990, com a abertura do McDonald’s na cidade, a aeronave foi incorporada definitivamente ao restaurante. Desde então, passou a receber pintura com faixas da rede e se tornou um dos pontos mais fotografados da região.

Em 2013, o site The Daily Meal o elegeu como “o McDonald’s mais legal do mundo”, dando visibilidade internacional. Desde então, vídeos no YouTube e postagens de viajantes fizeram o local bombar nas redes sociais.

Onde fica o McDonald’s do avião

O avião fica estacionado no centro de Taupō, na esquina da Roberts St. com a Ruapehu St. A cidade é famosa pelo lago homônimo, um dos maiores da Nova Zelândia, e o restaurante acabou virando parada obrigatória para turistas.

Dentro da aeronave, há dez mesas com poltronas vermelhas. As janelas dão vista para o estacionamento e, em alguns ângulos, para o lago Taupō. O espaço é disputado: quem chega em horários de pico precisa esperar por uma mesa.


Outras experiências parecidas

A ideia de usar aviões em restaurantes do McDonald’s também aconteceu em outros lugares. Em Adelaide, na Austrália, um DC-3 apelidado “Irene” foi usado como espaço de festas infantis da rede nas décadas de 1980 e 1990. A aeronave foi retirada do local e hoje passa por restauração.

Taupō, no entanto, foi a cidade que transformou o conceito em atração permanente, consolidando o avião do McDonald’s como cartão-postal.

