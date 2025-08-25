Reprodução Foto publicada por Pedro Camilo nas redes sociais

Um fisiculturista foi preso em flagrante na cidade de Santos, litoral paulista, após espancar a namorada em um apartamento alugado na capital São Paulo, em 14 de julho deste ano. O agressor quebrou a mão durante o crime, e depois fugiu para a Baixada Santista.

Pedro Camilo Garcia Castro, de 24 anos, confessou o crime à Polícia Militar e alegou que a motivação foi ciúmes, após ver uma conversa em que ela teria mandado fotos sensuais para outro homem. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

A médica Samira Khouri, de 27 anos, sofreu fratura no crânio e múltiplas fraturas na face. Ela perdeu 50% da visão do olho mais atingido e está com o lado esquerdo do rosto paralisado, sem conseguir sorrir.

Quem é o agressor?

Pedro Camilo é um fisiculturista e lutador de jiu-jitsu morador de Santos. Nas redes sociais, postava imagens da atuação no fisiculturismo, como fotos segurando troféu de uma competição.

Seu último registro nas redes antes da tentativa de feminicídio mostra o casal posando para uma foto, com uma mensagem de aniversário para Samira: “Feliz aniversário, meu amor. Você merece tudo de bom que essa vida pode proporcionar. Eu te amo mais que tudo” , publicou o agressor.

Ambos moradores do município do litoral paulista, haviam alugado um apartamento no bairro de Moema, em São Paulo, para passar a noite na cidade e comemorar o aniversário da vítima.

Segundo relatos de Samira ao programa Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar neste domingo (24), Pedro ficou nervoso e agitado quando a viu conversando com outros homens em uma balada gay.

"A gente entrou lá, fizemos uma amizade. Então ficamos eu e mais três meninos, era um casal e um amigo deles também era gay. Ficamos quase a balada inteira juntos" , relatou a vítima.

Tentativa de feminicídio

TV Globo\Reprodução Samira Khouri, médica agredida por Pedro Camilo





Pedro Camilo teria ficado agressivo na balada, e foi retirado por seguranças, explica Samira. Ela voltou sozinha para o apartamento alugado por volta de 4h da manhã; Pedro teria chegado poucos minutos depois, segundo imagens do circuito interno do condomínio.

A vítima conta que ele deu um soco em seu rosto que a derrubou no chão, e que depois disso não se lembra de mais nada. Pedro foi visto deixando o imóvel às 4h29, apressado, com um objeto na mão e a mão direita ensanguentada, optando pelas escadas e fugindo rapidamente com o carro da namorada.

A mulher foi socorrida em estado grave e precisou ser entubada, no Hospital do Campo Limpo, em São Paulo. Após a fuga para a Baixada Santista, Pedro Camilo foi localizado pela PM dirigindo na Avenida Presidente Wilson, em Santos. Ele não ofereceu resistência à prisão e foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).





Após o crime, o perfil de Pedro Camilo nas redes sociais foi modificado. Todas as fotos anteriores foram apagadas, restando apenas uma única publicação, em que o agressor aparece exibindo um troféu de fisiculturismo.

Na seção de recordações, ainda é possível encontrar vídeos em que ele aparece treinando e exibindo os músculos, além de declarações de que não praticaria jiu-jítsu, reforçando a imagem pública voltada ao culto do corpo. O agressor segue preso preventivamente.