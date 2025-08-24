Reprodução/redes sociais O deputado federal Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) publicou, neste domingo (24), em suas redes sociais, um vídeo sobre o assalto na casa de sua mãe e de seus avós, em Resende, no Rio de Janeiro.

No vídeo, o parlamentar, que está nos Estados Unidos, faz duras críticas, acompanhadas de palavrões, atribundo a responsabilidade do assalto ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e à Polícia Federal. Assista:





Mais cedo, seu irmão, o senador Carlos Bolsonaro, também já havia se manifestado nas redes sociais , relatando que a mãe e os avós haviam sido feitos reféns por cerca de uma hora em casa e que os assaltantes disseram que estavam em busca do dinheiro enviado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à sua família.

Eduardo repetiu essa informação e culpou STF e PF pelo crime.

“E tudo isso acontece depois dos vazamentos seletivos e perseguições de Moraes, que expõem nossos familiares como alvos simples” , disse ele, se referindo ao relatório da Polícia Federal, divulgada na última semana, com detalhamento da movimentação financeira do ex-presidente nos últimos anos.

Ele questionou ainda quem estaria por trás do assalto.

"Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita, de cabeça pensada, para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui e para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês aí da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes" , diz, no vídeo publicado na rede social X.

E prosseguiu: “Como garantir a segurança dos meus familiares se minhas contas e as da minha esposa estão bloqueadas?”.

Entre outros nomes citados, inclusive de servidores da Polícia Federal, Eduardo Bolsonaro também mencionou nominalmente outros ministros, além de Moraes.

"Então será que a gente vai ter que falar que os ministros do STF Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, dentre outros, tem as mãos sujas de sangue por causa de uma perseguição idiota a um cara inocente? De onde vocês querem chegar com isso?" , questionou.





E encerra dizendo que espera que a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro consiga encontrar os criminosos.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que foi realizada perícia na residência das vítimas do assalto e que os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região.

"Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime" , informou.

A investigação está em andamento na 89ª DP (Resende).

